Никосия, 27 ноября, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Греко-кипрская сторона не примет решения, которое рухнет на следующий же день после достижения соглашения, заявил в воскресенье, 26 ноября, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, сообщает сегодня, 27 ноября, ежедневное издание Cyprus-Mail. «Этого не хочет никто, равно как и никто не хочет жить в неопределенности», — добавил президент.

Игорь Павловский ИА REGNUM Художественная инсталляция в г. Пафос, Кипр

«Мы стремимся к достижению решения, которое позволит всем гражданам жить в условиях безопасности, процветания, мирного сосуществования и взаимного уважения в отношении всех законных жителей страны», — подчеркнул президент.

Греко-кипрская сторона стремится к достижению мира, добавил он, что и было доказано во время переговоров в Кран-Монтане, где она «смело выдвинула предложения» с целью положить конец таким анахронизмам, как «гарантии безопасности», «интервенционные права» в условиях федерального правления, а также положить конец присутствию на острове турецкой армии.

На данный момент турецкая сторона настаивает, что именно греки-киприоты должны поменять свое отношение к решению кипрской проблемы, в особенности в части разделения властных полномочий. Также турки-киприоты заявляют, что греческая сторона должна быть готова к тому, что федеральное правительство острова должен будет возглавить именно представитель турецко-кипрской общины, о чем руководство Республики Кипр должно будет объявить публично.

Анастасиадис подчеркнул, что греческая сторона готова идти на уступки, однако всему есть предел, равно как и есть предел для компромиссов. «Что мы должны поменять в своем подходе? Сдаться и принять условия, которые не существуют ни в одной Конституции мира?», — обратился президент к мировому сообществу.

Он также подчеркнул, что цель правительства заключается в создании и сплочении международного сообщества, включающего страны ЕС, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, арабские страны и другие дружественно настроенные по отношению к Республике Кипр государства с целью повлиять на Турцию и четко дать понять: «для того, чтобы найти решение, необходимо взаимное уважение», — заключил президент.

Напомним, что с 1974 года остров Кипр остается разделенным на две части: греческую — Республика Кипр, и турецкую — Турецкая Республика Северного Кипра. На данный момент, после неудачного завершения международной Конференции по Кипру в Кран-Монтане в июле текущего года, переговоры по урегулированию кипрского конфликта так и не были возобновлены.