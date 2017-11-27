Варшава, 27 ноября, 2017, 19:33 — ИА Регнум. В Варшаве неизвестные злоумышленники ночью атаковали здание Центра мусульманской культуры, сообщает 27 ноября «Польское радио» со ссылкой на управление полиции.

Коран

По информации правоохранителей, нападение произошло в ночь с 26 на 27 ноября. В полицию сообщение об инциденте поступило ранним утром около 6:00 по местному времени.

В здании выбиты окна, сломаны кондиционеры и летняя веранда.

Сообщается, что в результате нападения никто из персонала Центра мусульманской культуры не пострадал.

Сотрудники варшавской полиции собирают информацию, ищут свидетелей и анализируют данные записей видеокамер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские националисты устроили в Варшаве многотысячное шествие к годовщине независимости, в ходе которого звучали призывы к агрессивным действиям против мусульман.