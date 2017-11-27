Москва, 27 ноября, 2017, 19:32 — ИА Регнум. В социальной сети «ВКонтакте» появился ряд новых функций, одной из которых стала возможность для пользователей редактировать уже отправленные ими сообщения. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе социальной сети.

Incocenter.ru «ВКонтакте»

Чтобы отредактировать сообщение в личном диалоге, пользователю необходимо кликнуть на него, после чего нажать на иконку в виде карандаша. При этом после изменения сообщения рядом с ним будет находиться пометка о редактировании.

Уточняется, что изменить текст сообщения будет возможно в течение 24 часов с момента его отправки.

На данный момент новая функция доступна в настольной и мобильной версии социальной сети, а также в приложении для Android. Разработчики обещают, что в ближайшее время опция будет добавлена и в приложение для iOS.

Ещё одним нововведением «ВКонтакте» стала возможность добавить в беседу человека, которого нет в списке друзей пользователя. Для этого выбранному пользователю нужно отправить специальную ссылку, при необходимости приглашение в беседу можно отменить.

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