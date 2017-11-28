Киев, 28 ноября, 2017, 04:12 — ИА Регнум. Как Украина использует единственный перспективный товар, производящийся на ее территории, которым уже является антироссийскость, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Украинский флаг

«Праздник Голодомора», случившийся 25 ноября на территории Украины, поражает своей неадекватностью. Именно такую формулировку — «праздник» — придумали для своего мероприятия официальные лица этой страны, продвигающие придуманный «Голодомор». Хотя для тех, у кого «украинец» является профессией, этот день действительно можно считать профессиональным праздником. Миф о «Голодоморе» как бы вобрал в себя всё, на чем строится современная украинская идентичность. Безграмотность, наглость, наплевательское отношение к историческим реалиям — все это присутствует в творениях украинствующих мифологов в полной мере. Кроме того, удивляет результат, к которому пришли авторы украинства как концепции, начав с попыток вызвать всемирную жалость к себе.

Натягивание на себя маски жертвы вылилось в апофеоз умирания и безжизненности для страны. В образе постмайданного государства не осталось ничего позитивного, только тоталитарная маршировка в униформе и под правильным флагом. Украина, бывшая когда-то живой частью русской цивилизации и культуры, хотя и в юго-западном его изводе, стала теперь всего лишь анти-Россией. Зияющая пустота не может удержать целое государство ни гипнозом, ни страхом.

Читайте подробности: «Голодомор»: миф профессиональных украинцев

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