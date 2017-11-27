Архангельск, 27 ноября, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Вопрос о создании Двинско-Пинежского заказника в Архангельской области дошел до прокуратуры — региональные природоохранные власти направили обращение на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки с просьбой проверить действия и высказывания руководства организации «Гринпис России» на предмет соответствия законодательству.

Пресс-служба Гринпис России Двинская тайга

Напомним, идея «Гринпис России» о создании Двинско-Пинежского заказника на территории Виноградовского, Холмогорского, Пинежского и Верхнетоемского районов Поморья обсуждается на протяжении всего 2017 года. Власти не говорят однозначного «нет» и выступают за конструктивный диалог — сложности возникли из-за расположения на территории предполагаемой заповедной зоны лесозаготовительных предприятий.

По мнению местных властей, природное наследие Двинской тайги необходимо сохранить, но и забывать об интересах местного населения, занятого в лесопроизводстве, не стоит. Создание заказника повлечет за собой уменьшение лесосеки предприятий, а это значит, что снизятся мощности производств и инвестиции, начнется сокращение рабочих мест и уменьшение налоговых отчислений в местные бюджеты.

«Между тем, господствующая в Архангельской области система экстенсивного лесопользования, при которой леса вырубают, но не восстанавливают в сочетании с авантюрными «инвестпроектами» как раз и приводит к постоянному снижению уровня жизни людей», — считает руководитель лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко.

В марте 2017 года Ярошенко опубликовал в своем блоге на сайте «Гринпис» текст, содержащий недостоверную информацию, оправдывающую создание заказника и обвиняющую власти региона в потребительском отношении к лесным ресурсам. Подробнее об «ошибках» в тексте представителя экологической организации — в публикации автора ИА REGNUM Владимира Станулевича «Русский Север и Гринпис: война».

Экологические активисты не остановились на одном лишь сборе подписей в защиту Двинской тайги:

«Из ряда офисов Гринпис, расположенных в различных странах Европы, в адрес зарубежных покупателей поступают письма, содержащие просьбы об ограничении закупок продукции у предприятий Архангельской области, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета областного Собрания по природопользованию и лесопромышленному комплексу. — Направляются письма в Европейский банк реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию, Московский кредитный банк, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с просьбами не оформлять кредиты, не согласовывать инвестиционные проекты».

По мнению властей Поморья, подобными действиями экологическая общественная организация нарушает права жителей Архангельской области и снижает конкурентоспособность лесопромышленной отрасли и региона в целом. В связи с этим было принято решение направить просьбу на имя генпрокурора России проверить действия руководителя лесного отдела «Гринпис России» на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и дать оценку его высказываниям.