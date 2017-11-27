Брюссель, 27 ноября, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Европейский союз намерен реформировать программу «Восточное партнерство», заявили на саммите в Брюсселе в прошедшую пятницу, 24 ноября. В Евросоюзе полагают, что необходимо убедить восточных соседей в надежности сотрудничества в рамках европейской политики и устранить двусмысленность в отношении принципов работы этого инструмента, которая угрожает подорвать работу Восточного партнерства, сообщает сегодня, 27 ноября, немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Bundeskanzlerin.de Саммит Восточного партнерства 24 ноября 2017 года. Заявления для прессы

«Восточное партнерство ЕС было инициировано в 2009 году в качестве инструмента регионального сотрудничества между Евросоюзом и шестью странами бывшего СССР: Арменией, Азербайджаном, Республикой Белоруссия, Грузией, Республикой Молдавия и Украиной, а уже в 2014 году оно фактически стало поводом самого большого геополитического кризиса в Европе с 1945 года», — считает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сейчас многие сторонники «политики умиротворения» утверждают, что восточная политика Европейского союза не должна выходить за границы Польши, а всё, что остается за ее пределами, должно оставаться в сфере российских интересов.

Однако ЕС этому совету следовать не собирается. У Евросоюза есть свои интересы в Восточной Европе, как в экономической, так и в политической сфере, а также в сфере обороны и безопасности. Исходя из этой логики, восточноевропейские страны, которые не имеют шансов вступить в ЕС или НАТО в обозримом будущем, должны стабильно развиваться, а для этого им нужна внешняя помощь, полагают в ЕС.

Сотрудничество в рамках Восточного партнерства основано на принципах дифференциации и обусловленности, иными словами «больше — за большее, меньше — за меньшее». ЕС предлагает шести своим восточноевропейским партнерам всеобъемлющие соглашения о свободной торговле и шаги по либерализации визового режима при успешном осуществлении политических и экономических реформ.

На данном этапе в Брюсселе считают необходимым сформулировать более конкретные и измеримые требования к результатам проводимых реформ, чтобы, во-первых, лучше контролировать соблюдение условий соглашений, а во-вторых, гарантировать, что сама инициатива, а, следовательно, и Европейский союз не потеряют авторитет в глазах восточноевропейских партнеров.

ЕС также предлагает модель сотрудничества «EaP +», разработанную Европейским парламентом, в соответствии с которой страны-партнеры, добившиеся особого прогресса в проведении реформ, выигрывают от более активного участия в проектах ЕС.

Однако политическая реальность показала, что система стимулирования ЕС не всегда работает должным образом, а необходимые реформы идут медленно. В регионе по-прежнему наблюдается сильная нестабильность, о чем свидетельствуют нарушения прав человека, коррупция и нарушения свободы средств массовой информации, а также в целом напряженная политическая обстановка.

В этой связи в Брюсселе заявляют, что впредь Евросоюзу необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы миллионы, вливаемые в экономику восточноевропейских партнеров, не просачивались в «темные» каналы.