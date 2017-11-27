За что Брюссель готов платить странам «Восточного партнёрства»?
Брюссель, 27 ноября, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Европейский союз намерен реформировать программу «Восточное партнерство», заявили на саммите в Брюсселе в прошедшую пятницу, 24 ноября. В Евросоюзе полагают, что необходимо убедить восточных соседей в надежности сотрудничества в рамках европейской политики и устранить двусмысленность в отношении принципов работы этого инструмента, которая угрожает подорвать работу Восточного партнерства, сообщает сегодня, 27 ноября, немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Восточное партнерство ЕС было инициировано в 2009 году в качестве инструмента регионального сотрудничества между Евросоюзом и шестью странами бывшего СССР: Арменией, Азербайджаном, Республикой Белоруссия, Грузией, Республикой Молдавия и Украиной, а уже в 2014 году оно фактически стало поводом самого большого геополитического кризиса в Европе с 1945 года», — считает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Сейчас многие сторонники «политики умиротворения» утверждают, что восточная политика Европейского союза не должна выходить за границы Польши, а всё, что остается за ее пределами, должно оставаться в сфере российских интересов.
Однако ЕС этому совету следовать не собирается. У Евросоюза есть свои интересы в Восточной Европе, как в экономической, так и в политической сфере, а также в сфере обороны и безопасности. Исходя из этой логики, восточноевропейские страны, которые не имеют шансов вступить в ЕС или НАТО в обозримом будущем, должны стабильно развиваться, а для этого им нужна внешняя помощь, полагают в ЕС.
Сотрудничество в рамках Восточного партнерства основано на принципах дифференциации и обусловленности, иными словами «больше — за большее, меньше — за меньшее». ЕС предлагает шести своим восточноевропейским партнерам всеобъемлющие соглашения о свободной торговле и шаги по либерализации визового режима при успешном осуществлении политических и экономических реформ.
На данном этапе в Брюсселе считают необходимым сформулировать более конкретные и измеримые требования к результатам проводимых реформ, чтобы, во-первых, лучше контролировать соблюдение условий соглашений, а во-вторых, гарантировать, что сама инициатива, а, следовательно, и Европейский союз не потеряют авторитет в глазах восточноевропейских партнеров.
ЕС также предлагает модель сотрудничества «EaP +», разработанную Европейским парламентом, в соответствии с которой страны-партнеры, добившиеся особого прогресса в проведении реформ, выигрывают от более активного участия в проектах ЕС.
Однако политическая реальность показала, что система стимулирования ЕС не всегда работает должным образом, а необходимые реформы идут медленно. В регионе по-прежнему наблюдается сильная нестабильность, о чем свидетельствуют нарушения прав человека, коррупция и нарушения свободы средств массовой информации, а также в целом напряженная политическая обстановка.
В этой связи в Брюсселе заявляют, что впредь Евросоюзу необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы миллионы, вливаемые в экономику восточноевропейских партнеров, не просачивались в «темные» каналы.