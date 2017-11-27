Нижний Новгород, 27 ноября, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Попробовать свои силы на посту директора Фонда капремонта Нижегородской области готовы 12 человек, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Капремонт

Прием заявок от кандидатов на пост главы Фонда капремонта проходил с 1 августа по 2 октября. Окончательные итога конкурса планируется подвести 30 ноября.

Фамилии кандидатов в региональном министерстве энергетики и ЖКХ назвать отказались, сославшись на закон о защите персональных данных.

Читайте также: Нижегородский Фонд капремонта наращивает темпы: нарушений будет больше?

Читайте также: Программа капремонта в Нижнем Новгороде доведена до абсурда

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017-го нижегородский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов вместо поспешно ушедшего в отставку Сергея Протасова возглавил руководитель аппарата регионального министерства строительства Владимир Челомин, ранее занимавший пост главы областного минстроя.

Читайте также: Не в своей стезе: У нижегородского Фонда капремонта новый руководитель

Протасов был вынужден покинуть пост директора Фонда капремонта из-за того, что к его работе накопилось множество претензий. Решение о смене руководства фонда «назревало на правительственном уровне уже давно». В итоге Потасова попросили покинуть должность.

Читайте также: Нижегородский Фонд капремонта: проблемы еще не решены, но планы уже есть

Читайте также: Капремонт в Нижнем Новгороде: халтурный результат за бюджетные миллионы

После смены руководства фонда претензий к качеству проведения капремонта в Нижегородской области не убавилось.

Читайте также: «Программа капремонта в Нижегородской области провалена»