Калуга, 27 ноября, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Жители Калужской области стали меньше потреблять алкоголя, что явилось результатом политики региональных властей, которые учитывают рейтинги и работают над антиалкогольным законодательством, передает 27 ноября «Калуга 24».

Владимир Маковский. Не пущу! 1892

В рамках федерального проекта «Трезвая Россия» был составлен «Рейтинг трезвости — 2017», в котором Калужская область заняла 16 место, тогда как в 2016 году регион находился на 37 месте.

В антиалкогольном рейтинге место региону присваивается на основе балльной системы. Калужская область набрала 30,85 балла.

В 2016 году Калужская область набрала 34,91 балла и заняла 37 строчку рейтинга.

По мнению авторов проекта, рейтинг является наглядным примером работы глав регионов по защите здоровья населения. Предполагается, что аналитика поможет региональным властям найти правильный подход в решение этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно «Рейтингу трезвости — 2017» первое место среди непьющих регионов России традиционно заняла Чечня, набрав 18,75 балла. В ТОП-5 также попали Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Белгородская область. Последние места заняли: Пермский край, Чукотка, Бурятия, Ненецкий автономный округ. Самый высокий показатель у Магаданской области.