Москва, 28 ноября, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Неумеренные славословия в адрес президента Путина привлекли внимание не только в России, но даже в Японии. Одним из примеров стала набирающая в интернете популярность песня, исполняемая учениками школы милиции, расположенной на юге России. Упоминание в тексте песни Курил как гряды, которая «не достанется самураям никогда», вызвала внимание японской правонационалистической газеты «Санкэй симбун». Как воспринимается со стороны чрезмерная агитация за Путина, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Есть информация, что видео с песней, в которой поется про Курилы (и не только), смонтировала депутат Госдумы от партии «Единая Россия». Попытка повысить градус патриотического воспитания приводит в некоторых случаях к совершенно неадекватным действиям.

«Севастополь наш и Крым для потомков сохраним. В гавань Родины Аляску возвратим! … А на земле сей был бы мир, но если главный командир Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой!«

Можно ли считать, что такого рода поделки смогут повысить рейтинг Путина, по некоторым данным, превышающий 80%? Тем более что вкладываемые в уста выступающих детей выражения верноподданичества зачастую зашкаливают по концентрации пошлости и отсутствию вкуса. Как, например, речовка со Дня защитника Отечества на концерте, где присутствовал Путин, со словами:

«А я, будь хоть дедом преклонных годов, Реально, по жизни, по сути, Немецкий бы выучил только за то, Что им разговаривал Путин!«

Реакцию отторжения хорошо выразил один из комментаторов, оставивший свою запись: «Иной раз купишь тортик, а он такой сладкий, что есть невозможно…»

Читайте подробности, смотрите видео: Японцы о славословиях: Курилы — тоже риторика?

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