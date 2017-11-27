Москва, 27 ноября, 2017, 18:02 — ИА Регнум. 27 ноября в Москве прошёл IV съезд «Партии Дела».

Пресс-служба «Партии Дела»

Председателем Федерального Совета был переизбран президент Промышленного Союза «Нового содружество» и Ассоциации «Росспецмаш», глава Совета Торгово-промышленной палаты по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин, а секретарём — экс-сотрудник администрации президента Алексей Лапушкин.

— Мы верим в демократию, мы за сильную и эффективную власть, за то, чтобы выборы реально служили инструментом её смены, — подчеркнул в своём выступлении Константин Бабкин. — Мы знаем, за что боремся — за будущее России. Перед страной стоит выбор: либо стагнация и вымирание, либо развитие, возможности для всех и справедливое общество. Мы говорим о том, что нужно слушать людей, нужна реальная демократия, в то время как наши оппоненты создают симулякры для подавления реального политического процесса и считают это верхом политического мастерства. Мы и дальше будем участвовать в избирательных кампаниях — пусть все видят, что демократия в России востребована и возможна, что она подавляется искусственно. В муниципальных органах власти нас представляют около полсотни депутатов и глав сельских поселений, мы участвуем в выборах и выигрываем их, несмотря на серьёзное сопротивление.

Поддержал лидера «Партии Дела» и председатель общественного движения «Федеральный Сельсовет» Василий Мельниченко.

— Мы разделяем программу «Партии Дела» и считаем, что в Государственной думе необходимо присутствие её членов, — отметил он в своей речи.

Также на мероприятии выступили политик и публицист Юрий Болдырев, член Федерального Совета «Партии Дела», председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов и другие. В ходе съезда были избраны руководящие органы партии. В частности, в состав Федерального Совета вошёл генеральный директор ведущей российской обувной компании RALF RINGER Андрей Бережной. Он поддержал утверждённую на съезде экономическую программу «Партии Дела», которая базируется на разработанных Торгово-промышленной палатой Российской Федерации «Принципах стратегии экономического развития России до 2025 года». Созданием документа занималась команда под руководством Константина Бабкина. «Партия Дела» предлагает ввести политику протекционизма для возрождения российского производства и сельского хозяйства; реформировать налоговую систему и понизить ключевую ставку ЦБ с целью уменьшения нагрузки на малый и средний бизнес.

«Стратегия развития страны через развитие внутреннего рынка, с моей точки зрения, единственная понятная и конструктивная стратегия. Такой и является экономическая программа «Партии Дела». В ней чётко сказано — ребята, давайте прекратим разговаривать и начнём производить. Так что я, как производственник, буду рад работать на благо страны через «Партию Дела», — заключил он.

Также делегатам съезда были представлены новые члены Генерального Совета — ими стали директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков, председатель Общероссийского Движения Поддержки Флота Михаил Ненашев, член Международной Гильдии писателей и Союза писателей России Виктор Балдоржиев и генерал-полковник, начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны в 1996—2001 гг., президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

«В «Партии Дела» состоят те, кто занимается производством, — подчеркнул он. — В ней представлена реальная экономика, и я считаю, что к партии должно присоединиться настоящее офицерство, здоровая часть военных и силовиков».