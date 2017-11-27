Калининград, 27 ноября, 2017, 17:44 — ИА Регнум. В Калининграде уволена уполномоченная по правам ребёнка Татьяна Батурина. Контракт с региональным детским обмудсменом досрочно прерван по инициативе губернатора Антона Алиханова.

Личная страница в «Фейсбуке» Экс-уполномоченная по правам ребёнка в Калининградской области Татьяна Батурина

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что одной из последних побед Батуриной на посту уполномоченной по правам ребенка можно считать судебное решение об отказе возвращать в Германию двухлетнего калининградца, едва не ставшего жертвой ювенальной юстиции в России.

Напомним, 21 ноября Санкт-Петербургский городской суд отменил решение райсуда, постановившего «незамедлительно вернуть» немецкому отцу-русофобу сына, проживающего в Калининградской области. Это громкая история началась в начале 2017 года, когда из немецкого города Кассель сбежала калининградка Юлия Б., не выдержав русофобского натиска ее гражданского мужа Рафаэля Якоба.

Немец обращался к ней «русская грязь», запрещал разговаривать по телефону на русском языке и даже заявлял беременной россиянке: «Мой ребенок не в том животе». Когда же Юлия покинула с сыном Германию, отец ребенка обратился в российский суд с требованием вернуть ему «похищенного» сына. И Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону иностранного гражданина.

Калининградский детский обмудсмен Татьяна Батурина поддерживала в судах обеих инстанций мать ребенка. Судя по медийного и общественному резонансу, уполномоченная по правам ребёнка в России Анна Кузнецова дистанцировалась от этого дела.

Сегодня, 27 ноября, правящий архиерей Калининградской епархии Русской православной церкви Серафим назвал большой потерей увольнение Батуриной.

«Это большая потеря для жителей нашего региона. Человек с большим сердцем. Никогда не проходила мимо скорбей и страданий детей. У неё не было чужих детей, все дети для неё были родными. Она не боялась говорить открыто о существующих проблемах и их решениях. Всегда доводила начатое до конца. Сожалею, что такой талантливый, умный, энергичный человек стал невостребованным. Для меня это печально», — цитирует владыку Серафима портал «Эксклав.Ru».

Новым уполномоченным по правам ребёнка в Калининградской области назначена (по положению эта должность выборная) Ирина Ткаченко, помощница регионального вице-премьера Ильи Баринова.