Мурманск, 28 ноября, 2017, 01:17 — ИА Регнум. О том, как неудобный путь из северной Финляндии в Норвегию победил удобный путь в Россию, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

Qweasdqwe Алакуртти

На фоне постоянно возникающих в информационном пространстве рассуждений о том, как возрастает значимость транзитных путей по всему миру, парадоксальной выглядит история о проекте железной дороги, который замыслила Финляндия в начале этого века. Полезные ископаемые, которые совсем недавно начали разрабатываться в северных районах Финляндии, лучше всего перевозить морем. Но Ботнический залив Балтийского моря для океанских судов не очень пригоден — он и мелок и замерзает зимой.

Подходящие порты находятся либо на востоке, в России, либо на западе, в Норвегии. Причем путь в Россию гораздо удобнее и короче, и требуется построить железную дорогу до российской Кандалакши, чтобы влиться в транспортный поток, идущий с севера на юг по Кольскому полуострову и Карелии. Но переговоры, начатые финнами еще в начале 2000-х и, казалось бы, одобренные в 2008 году, так и не смогли сдвинуть этот перспективный проект с места. И это несмотря на то, что планы о строительстве железных дорог в направлении восток-запад существовали и их пытались реализовать еще в ХХ веке.

О том, как развивались события, читайте в статье: «Минус Мурманск»: как железная дорога из Финляндии ушла в Норвегию

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