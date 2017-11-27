Саратов, 27 ноября, 2017, 17:25 — ИА Регнум. В Саратове спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с жителями аварийных бараков на месте строительства для них многоквартирного дома. Как сообщает ИА REGNUM, дом будет возведен за счёт благотворительных средств, часть из которых — 10 млн рублей — выделит федеральный политик.

Пресс-служба губернатора Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с жителями в поселке Елшанка

Володин в рамках рабочей поездки в Саратов посетил поселок Елшанка, где обсудил с переселенцами из 21 дома барачного типа проект будущего развития посёлка. Спикер Госдумы выступил с инициативой в рамках спонсорского проекта построить многоквартирный дом на 226 семей. Ожидается, что дом будет введен во второй половине 2019 года. Подобный проект в Саратовской области будет реализован впервые. В новой многоэтажке, куда переедут жильцы аварийных домов, разместится филиал городской поликлиники № 9. Финансирование предусмотрено за счет средств регионального бюджета по инициативе губернатора Валерия Радаева. В настоящее время лечебное учреждение находится в зданиях 1951 года постройки.

Володин и Радаев осмотрели площадку под будущий дом, который расположится на части территории городской поликлиники № 9 по адресу Московское шоссе, 2. При этом два корпуса поликлиники остаются действующими в процессе строительства дома, а после ввода объекта врачи переедут в новую поликлинику. На месте старых корпусов появятся объекты благоустройства — фонтан и розарий. В настоящее время идёт ограждение и расчистка территории будущего строительства, в процессе которой два старых корпуса предполагается снести. Жители Елшанки задали ряд других вопросов, в том числе — по обустройству детской поликлиники.

«Нам нужно выйти на срок сдачи в 2019 году, — сказал людям Володин. — В рамках строительства дома есть возможность разместить поликлинику. Вопрос будем решать комплексно — расселим аварийные дома, переместим поликлинику в современные помещения, расширим местную школу. На месте старых бараков будет бульвар и парковая зона. До конца года надо перечислить первые средства на будущий дом, чтобы не откладывать строительство. Все эти объекты постараемся сдать синхронно».

Он также сообщил об источниках финансирования проектов в поселке Елшанка:

«Дом будем строить за счёт благотворительных, спонсорских средств. К сожалению, в федеральную программу переселения из аварийных домов эти дома не попали. Мы постараемся найти благотворительные средства, а область рассмотрит возможность выделить средства на поликлинику. Источник финансирования пристройки к школе — федеральные средства. Благоустраиваться посёлок будет за счёт программы по обустройству городской среды, которую контролирует Губернатор. По дому нужны не такие большие средства для запуска, и я планирую до конца года из своей благотворительной программы выделить 10 млн рублей. Было бы хорошо, если еще 9−10 человек подставили нам плечо. В Саратове немало состоятельных людей, но, к сожалению, пока такой опыт был неудачный. У кого есть желание — пожалуйста, уже открыт специальный счёт, все деньги будут использоваться абсолютно прозрачно. Если нет — будем искать необходимые средства в Москве».

По словам федерального политика, на сегодняшний день уже практически решен вопрос о расширении гимназии № 89, действующее здание которой рассчитано на 400 учащихся. Сейчас завершается работа по подготовке проектной документации. За счет средств федерального бюджета (291 млн рублей) в гимназии появится новый корпус с современным актовым залом, столовой и дополнительными учебными помещениями, а также площадки для занятий спортом. Строительство дополнительного корпуса позволит уйти от обучения во вторую смену.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года Вячеслав Володин в поселке Елшанка пообщался с жильцами аварийных домов и обсудил возможные варианты решения проблем. 21 дом барачного типа был признан аварийным только в январе 2012 года, и поэтому не вошёл в федеральную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.