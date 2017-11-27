Чебоксары, 27 ноября, 2017, 17:15 — ИА Регнум. В столице Чувашии работы по благоустройству дворов «в основном завершены», оставшуюся часть продолжат весной 2018 года, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар по итогам планёрки в мэрии. Критика с дворовых территорий, где шла приёмка работ, переместилась в администрацию.

Cap.ru Благоустройство дворов по-чебоксарски

На совещании подвели итоги выполнения федеральной программы «Формирование современной городской среды». Директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов заявил, что в настоящее время «работы в основном завершены». По его словам, ремонтные работы оценивались совместно с депутатами, членами ОНФ, активистами ТОС и жителями домов.

«В ходе оценки качества дворовых территорий составлен перечень выявленных замечаний, который доведен до подрядчиков. Кроме того, сформирован перечень работ, не учтенных при проектировании. Были представлены проекты, имеющие серьезные недоработки, с чем впоследствии столкнулись подрядные организации. К примеру, на некоторых объектах не было учтено расположение коммуникаций, на большинстве дворовых территорий проектами не была предусмотрена обрезка веток и крон деревьев, устройство освещения и др. Теперь эти работы должны быть выполнены весной. Окончательная приемка территорий состоится после устранения всех замечаний», — говорят в «Управлении ЖКХ и благоустройства».

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков критично оценил доклады чиновников, подчеркнув, что «мы можем часть работ не принимать вообще: если они выполнены некачественно, подрядчик оплату не получит». В таком случае средства вернутся в бюджет и «будут направлены на производство дополнительных работ, изначально не предусмотренных проектом»:

«То же касается и проектировщиков. Такое ощущение, что они даже не выезжали на территории».

Сити-менеджер признался, что «мы ожидали положительных эмоций горожан в результате реализации программы, и что настроения людей улучшатся».

"Максим Анатольевич, в чем дело? — задал вопрос Алексей Ладыков и.о. главы администрации Ленинского района Максима Андреева, заострив внимание на фото тепловой камеры, выросшей посреди новой пешеходной дорожки. — Какая это доступная комфортная среда? Формально работы выполнены, никаких претензий. А комфорта нет».

«Формально во многом работы выполнили. А по сути? Мы видим, к примеру, срезанные трубы от старых площадок, которые торчат из земли. Отработайте с управляющими компаниями, уберите эти элементы. Установили баскетбольные щиты, а асфальтирование площадки не выполнили. Для кого поставили щиты? Поставили хоккейную площадку, а подходов к ней нет. Что вам мешает такие решения предусмотреть?», — распекал сити-менеджер руководителей районов города.

Cap.ru Перечень дворов

Было отмечено, что дополнительные работы, включая благоустройство газонов, должны быть включены в план 2018 года. Расчёты должны быть представлены до 10 декабря.

Остаётся вопросом, почему в мэрии Чебоксар увидели эти недостатки только после разразившихся скандалов, хотя и жители, и общественники поднимали эти вопросы ранее. Активисты ОНФ даже сформировали рейтинг частых жалоб: отмечали, что чаще всего жители Чебоксар жалуются на некачественный демонтаж старого оборудования, несоблюдение требований безопасности при установке инвентаря, отсутствие комфортных условий на благоустраиваемых территориях. Страдает и производственная культура: строительный материал и мусор сваливаются на проезжую часть, пешеходные зоны, нет предупреждающих табличек. К установленному сроку (1 ноября 2017 года) выполнен не весь запланированный на 2017 год объём работ.

Напомним, в Чебоксарах в программу «Формирование современной комфортной городской среды» было включено 25 территорий. Скандалом обернулись внезапно начатые работы в сквере Константина Иванова — старейшей части Чебоксар, который был раскурочен бульдозерами за считанные часы. После того, как забили в набат учёные и священники, было принято решение параллельно провести раскопки. И реконструкция возобновилась под наблюдением археологов. Работа учёных, которая включала также раскопки, шла в авральном режиме — здесь были обнаружены ценные артефакты, монашеское захоронение и предполагаемые границы Чебоксарского кремля. Сегодня археологи с грустью констатируют, что часть культурного слоя уже уничтожена под ковшами бульдозеров.

Скандалами оборачиваются работы по благоустройству и в других муниципалитетах. Наиболее резонансное ЧП произошло в Цивильске, где мальчик увяз в грязи в «благоустроенном» дворе — дело обрело федеральный размах и дошло до следственной проверки со стороны СКР. В Марпосаде под музыку и пляски чиновники открыли «недоделанную дворовую площадку» — после того, как «фронтовики» указали на недостроенную детскую и футбольную площадки, власти уточнили: была открыта только первая очередь. Так и осталось непонятным, что именно тогда открывали «в первой очереди» — урны, скамейки, тропинки? После скандала чиновники разглядели недоработки и в Новочебоксарске. Так, отмечается, что по ул. Винокурова, 15 двор остался без качелей, трёхрядную дорожку сузили до одного и завалили ветками, а въезды во двор — в ухабинах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2017 года по поручению президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина создан Центр мониторинга благоустройства городской среды, данный проект был возведён в ранг национальных. Из Чувашии в реализации федерального проекта в 2017 году участвуют девять муниципалитетов: Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Шумерля, Батыревский, Козловский, Марпосадский и Цивильский районы. Между ними распределено 300 млн рублей.