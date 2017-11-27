Ярославль, 27 ноября, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Члены общественного совета при избирательной комиссии Ярославской области поддерживают законодательную инициативу депутатов Ярославской областной думы о введении нормы обязательного выборочного пересчёта бюллетеней на региональных и муниципальных выборах в случае применения КОИБов.

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«КОИБы, в том случае когда ими оборудованы все участки на конкретных выборах, превращаются в «чёрные ящики» — при их использовании каким-либо адекватным образом проверить результат ни в течение дня голосования, ни по его окончании не представляется возможным. Машина просто выдает готовый протокол, которому все должны верить только в силу того, что он напечатан машиной. Недоверие к результатам, полученным таким образом, вполне естественно. Так было в Ярославле в сентябре 2017 года, так будет и впредь, если поправка в региональный закон о выборах не будет принята», — считает член общественного совета, представитель движения «Голос» Антон Шейнин.

В сентябре 2017 года на выборах в муниципалитет Ярославля, проходившим одновременно с выборами губернатора области, целый ряд политических сил региона высказали недоверие результатам, полученным при голосовании с использованием КОИБов. Сомнения вполне могли быть развеяны путём выборочного ручного пересчета голосов. Однако, на просьбу нескольких политических партий Ярославский облизбирком ответил отказом.

«Выборочный ручной пересчёт повсеместно применялся на раннем этапе внедрения КОИБов в России. Однако сейчас решение этого вопроса отдано на откуп региональному законодателю, и в местном ярославском законе о выборах такая норма волшебным образом исчезла. Движение «Голос» в Ярославской области полностью поддерживает инициативу областных депутатов по законодательному оформлению практики обязательного выборочного пересчета голосов на участках, где используются КОИБЫ», — заявил Антон Шейнин.

Член общественного совета, журналист Людмила Дискова не понимает причин упорства Яроблизбиркома.

«Когда результаты голосования таковы, что вызывают сомнения у массы людей, и прежде всего у избирателей, выборочный ручной пересчёт способен снять все подозрения. Это норма в законе необходима для возврата доверия ярославцев к выборам», — считает Людмила Дискова.

О падении доверия к избирательной системе говорит ещё один член общественного совета, шеф-редактор ИА REGNUM Алексей Яковлев.

«Реальность существующей избирательной системы такова, что результат выборов становится понятен задолго до дня голосования. Можно сказать, что большинство выборов проходит без существенной альтернативы. Интерес и доверие к выборам катастрофически падает, об этом говорит явка. И в этой ситуации избирательная комиссия Ярославской области, отказываясь от практики выборочного ручного пересчёта голосов, становится похожа на картёжника, прячущего рукава. Ну, и кто поверит в честность такого игрока?» — задаёт резонный вопрос Алексей Яковлев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все партии, представленные в Ярославской облдуме, поддерживают проект закона о ручном пересчете голосов на 5% избирательных участков на региональных и муниципальных выборах в случае применения КОИБов. Исключение составляет партия большинства — «Единая Россия».