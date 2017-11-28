Санкт-Петербург, 28 ноября, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Сегодня, 28 ноября, в галерее «Борей» открылась выставка работ петербургского художника Вячеслава Беречинского «Петроград 2017. 100 лет», посвященная юбилею Октябрьской революции. Экспозиция продлится до 16 декабря.

Арт-центр «Борей» Работа Вячеслава Беречинского

Центральное место в выставке занимает серия пастельных портретов Владимира Ленина, Инессы Арманд, Владимира Антонова-Овсеенко, Розы Люксембург и других революционеров. В своих работах художник следует традициям модернизма и изображает героев в необычной манере, подчеркивая индивидуальные черты каждого из них.

Помимо этого, в экспозицию вошли картины, передающие революционный дух, но не привязанные к конкретным историческим событиям. Художник изображает революцию как романтизированный символ развития и стремления к новому.

Также на выставке представлены пейзажи Петрограда — Ленинграда — Петербурга. Автор отходит от популярных туристических маршрутов и показывает в своих работах исторические районы, дворы, небольшие улицы и перекрестки. В творчестве Беречиснкого город предстает не обезличенным явлением, а свидетелем и участником событий, произошедших за последнее столетие.

Арт-центр «Борей» Работа Вячеслава Беречинского

Художник и музыкант Вячеслав Беречинский родился в Ленинграде в 1970 году, работает в Научно-исследовательском музее Российской Академии художеств. С середины 1980-х он увлекся живописью, спустя несколько лет — электронной музыкой.

Неоднократно Беречинский выступал автором и куратором выставок и проектов, таких как «Асса: последнее поколение ленинградского авангарда», «Охотники за мраморными головами (археология будущего)» и других. В 2015 году он удостоился премии в области современного искусства им. С. Курехина в номинации «Лучший кураторский проект».

Среди личных экспозиций художника — «Лица. 1990-е», «Город. Лица» совместно с английским фотографом Крейгом Спиксом, «Встречи» и «Flowers without revolution». Работы находятся в частных собраниях России, Европы и США.