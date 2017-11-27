Рыбинск, Ярославская область, 27 ноября, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Депутаты Рыбинского муниципального совета 30 ноября рассмотрят представление рыбинской городской прокуратуры о нарушение антикоррупционного законодательства депутатом Андреем Скворцовым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном совете Рыбинска.

Rybinsksovet.ru Заседание Рыбинского муниципального совета

Прокуратура нашла два нарушения у народного избранника. Первое — он не вовремя подал декларацию о доходах. А второе — при рассмотрении дела о банкротстве одного из бизнесменов Скворцов заявил требование о включении его в реестр кредиторов с суммой долга 44 млн рублей на основании договора на уступку права требования (цессии) на 40,4 млн рублей. Эта сумма не попала в декларацию о доходах.

«На ближайшей сессии муниципального совета депутаты рассмотрят представление прокуратуры. Один из возможных вариантов решения — направить представление прокуратуры в управление по противодействию коррупции правительства Ярославской области и ожидать их ответа,» — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Рыбинского муниципального совета Константин Долгов.

Заседание муниципального совета пройдет с участием представителей рыбинской городской прокуратуры.