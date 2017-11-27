Москва, 27 ноября, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Заместители министров энергетики стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили пути сближения позиций по формированию общего электроэнергетического рынка организации, сообщает 27 ноября пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Монтажные работы на подстанции линии высоковольтной электропередачи Братской ГЭС. 1962

«Президенты поставили перед нами амбициозную цель по формированию общего электроэнергетического рынка до 1 июля 2019 года. Это требует от нас конструктивных подходов, ответственности и принятия взаимоприемлемых решений», — заявил министр по энергетики и инфраструктуре ЕЭК Адамкул Жунусов.

Отмечается, что в ближайшее время Россия предложит механизм ценообразования на межгосударственную передачу электроэнергии (МГП) по территории РФ, который позволит учитывать стоимость передачи при централизованной торговли электроэнергией на общем рынке.

Кроме того, российские и казахские эксперты совместно выработают предложения по урегулированию отклонений межгосударственных перетоков электроэнергии от плановых значений и ее торговли с учетом особенностей конкретных субъектов внутренних рынков на приграничных территориях.

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Также участники совещания согласились с необходимостью активизировать работу над проектом Соглашения общего электроэнергетическом рынке ЕАЭС. Для его согласования было предложено провести 7−8 декабря совещание уполномоченных представителей стран союза в «узком составе».

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