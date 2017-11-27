Санкт-Петербург, 27 ноября, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Пять частных компаний участвует в петербургском конкурсе на создание и использование скоростной трамвайной линии по маршруту «станция метро «Купчино» — пос. Шушары — Славянка». Все заявки признаны соответствующими условиям конкурной документации. Об этом 27 ноября сообщили в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга.

Gov.spb.ru Трамвай в Петербурге

Проект создания и эксплуатации скоростной трамвайной сети из Купчино в Шушары и Славянку подготовлен на основе государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение планируется подписать в марте-апреле 2018 года. Срок действия концессионного соглашения составит 30 лет.

Как уточнили в Смольном, на конкурс заявилось пять российских и зарубежных компаний: ООО «Третья концессионная компания», ООО «Трамвайные пути Северной Столицы», АО «Макиол Иншаат Санайи туризм Ве Тиджарет А.Ш.», ООО «БалтНедвижСервис», ООО «АйСиЭйЛТ». Результаты предварительного отбора будут объявлены на заседании конкурсной комиссии в срок до 6 декабря 2017 года.

Победитель конкурса должен будет привлечь инвестиции в создание скоростной трамвайной линии в объеме не менее 25,9 млрд рублей, разработать градостроительную и проектную документацию, осуществить строительство трамвайной линии протяженностью более 21 км, которая соединит микрорайон Славянка, поселок Шушары и станцию метро «Купчино».

Кроме того, концессионеру придется построить специализированное трамвайное депо для обслуживания подвижного состава и закупить трамвайные составы в количестве 22 единиц. Начальное значение затрат составляет 89,6 млрд рублей и может быть уменьшено участниками тендера для победы в конкурсе.

«Реализация проекта значительно улучшит транспортную обстановку микрорайона Славянка и поселка Шушары, а также будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, повышению социальной активности и мобильности населения, общего уровня жизни и комфорта горожан», — рассчитывают в Смольном.

Как напоминает ИА REGNUM, в настоящее время жителям Славянки приходится добираться в Петербург по Московскому шоссе, которое в час пик стоит в пробках из-за потока грузовых фур. Можно воспользоваться железной дорогой из Пушкина, но до станции «Царское Село» еще надо добраться на общественном транспорте, который также стоит в пробках.

В начале августа стало известно, что вместе с трамваем в будущем может появиться новая узкоколейная железная дорога от Купчино до жилого района Славянка. Добавим, сейчас на принципах ГЧП уже реализуется проект «частного трамвая» в Красногвардейском районе Петербурга.