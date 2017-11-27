Краснодар, 27 ноября, 2017, 15:48 — ИА Регнум. В Краснодаре предложения властей по достройке проблемных домов по ул. имени Мачуги при участии нового инвестора не пришлось дольщикам по душе. Обманутые компанией «Стройинтеркомплекс», которая ещё в 2003 году начала возводить многоэтажки, собственники жилья отказались от озвученного чиновниками механизма решения сложившейся ситуации. Обсуждение состоялось сегодня, 27 ноября, на встрече главы города с почти 400 дольщиками и вызвало серьёзную дискуссию, передаёт ИА REGNUM.

Krasnodar.ru Возведение домов

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Кто поможет обманутым дольщикам Кубани?

На сегодняшний день дома практически построены, в завершающей стадии находится установка окон и дверей. Также подведена и большая часть коммуникаций — водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Единственной загвоздкой для сдачи домов в эксплуатацию остаётся отсутствие мощностей для электроснабжения. Необходимо порядка 750 кВт — для этого нужно приобрести лимиты электроэнергии, проложить кабельную линию, построить подстанцию. На эти цели требуется почти 50 млн рублей.

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Обеспечить дома дольщиков электрической энергией по постоянной схеме и за свой счёт готова компания-инвестор ООО «ЖСК Южный». Это позволит завершить строительство проблемных многоэтажек на ул. имени Мачуги, 2 уже в 2018 году.

Однако взамен компании будет дано разрешение на строительство на расположенном рядом со строящимися литерами земельном участке 24-этажного жилого дома (напомним, мораторий на выдачу разрешений на новое жилищное строительство в микрорайоне Гидростроителей был введён в начале 2017 года и продолжает действовать и сейчас — прим. ИА REGNUM). Это повлечет за собой уплотнительную застройку микрорайона.

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Такое предложение большинство принявших участие в обсуждении дольщиков не устроило. Власти пообещали продолжить изыскивать новые возможности для завершения строительства домов на улице Мачуги, 2. Однако отметили, что теперь «дорожную карту» по достройке домов придётся пересмотреть в сторону увеличения сроков их завершения.

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А «Счастье» казалось так близко: В Краснодаре голодают обманутые дольщики

Напомним, осваивать участок земли по адресу ул. имени Василия Мачуги, 2 под жилое строительство компания «Стройинтеркомплекс» начала ещё в 2003 году. Планировалось, что будут возведены два 16-ти и 19-тиэтажных дома на 468 квартир. После банкротства компании возведение этих литеров, которое находилось на начальной стадии, было заморожено. Строительство по договорённости с администрацией города возобновила в 2012 году компания «ВСВ-Гидрострой». Из 468 квартир в этих домах 417 получат обманутые дольщики «Стройинтеркомплекса».

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор компании «Стройинтеркомплекс» А. летом 2012 года была приговорена Ленинским районным судом Краснодара за особо крупное мошенничество к 8,5 года лишения свободы со штрафом 700 тыс. рублей. А годом ранее суд признал её виновной в хищении имущества компании на сумму 73 млн рублей. Всего же, по данным департамента финансово-бюджетного надзора администрации Кубани, строительная компании ООО «Стройинтеркомплекс», не сдавшая квартиры 1 тыс. 270 дольщикам, за четыре года (с 2002 по 2006 год) собрала в качестве оплаты за строительство жилья 1 млрд 170 млн рублей.