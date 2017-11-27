Москва, 27 ноября, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Гимназия в Новом Уренгое получила книги, отправленные ИА REGNUM. По факту получения книг руководство гимназии вызвало полицию и саперов.

ИА REGNUM Подарок для ямальского гимназиста и его учителей

Позже в офис ИА REGNUM позвонили из полиции и просили «написать объяснительную о целях посылки». Инспектор пояснила, что в гимназии не стали вскрывать посылку с книгами, а вызвали полицию и саперов.

Проверив коробку, полицейские вскрыли ее и обнаружили там книги. В связи с этим сотрудники полиции попросили написать объяснительную, просьба будет направлена в офис официальным запросом.

Ранее 21 ноября редакция ИА REGNUM отправила школьнику из Нового Уренгоя Николаю Д., а также руководству Департамента образования администрации Нового Уренгоя подарки — собрание сочинений германского писателя Генриха Бёлля, а также ряд книг по истории Великой Отечественной войны.

ИА REGNUM Подарок для ямальского гимназиста и его учителей

Редакция ИА REGNUM ни в коем случае не собирается устраивать какую-либо травлю Николая Д. и искренне надеется, что молодой человек был введен в заблуждение нашей далеко не совершенной системой образования.

Однако для того, чтобы не допустить новых войн в нашем мире, очень важно хорошо помнить и понимать, чем именно были войны прошлого. Если забыть или вычеркнуть из памяти народа правду о Великой Отечественной войне, то это будет означать предательство той страшной жертвы, которую принесли народы СССР для победы над нацизмом. В конечном итоге забвение преступлений нацизма — это его реабилитация, и тогда новых войн не избежать.

Поэтому редакция ИА REGNUM отправила Николаю Д. собрание сочинений германского писателя Генриха Бёлля, который сам воевал в рядах германского вермахта и после войны одним из первых немецких писателей поднял проблему вины не только правителей, но и всего германского народа за развязанную мировую войну.

Собрание сочинений Бёлля отправлено и руководству Департамента образования администрации города Новый Уренгой, чтобы чиновники могли сделать соответствующие выводы и скорректировать образовательные программы в регионе.