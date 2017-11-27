Санкт-Петербург, 27 ноября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Техническая готовность судна связи «Иван Хурс», строящегося в Санкт-Петербурге для Черноморского флота России, составляет 99%. Судно завершает подготовку к ходовым испытаниям. Об этом сообщила ИА REGNUM 27 ноября пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь».

Валентин Илюшин ИА REGNUM Спуск на воду судна «Иван Хурс» в мае 2017 года

Напомним, судно проекта 18 280 было спущено на воду 16 мая 2017 года. «Иван Хурс» предназначен для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач.

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Сейчас на судне завершаются работы по графику швартовных испытаний. В рабочих режимах проходят проверку двигатели, дизель-генераторы и винторулевые группы. Одновременно выполняется размагничивание корпуса судна: это необходимо для для минимизации магнитного поля объекта.

Одновременно экипаж «Ивана Хурса» продолжает изучение систем и оборудования корабля, участвует в тренировках по живучести, эвакуации с судна и других этапах подготовки.

Как отмечают на «Северной верфи», судно, названное в честь вице-адмирала Ивана Хурса (1922−2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие разведки ВМФ СССР, строится для замены выслуживших срок аналогов предыдущих поколений.

«У судна связи значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена широкая автоматизация управления техническими средствами и вооружением. «Иван Хурс» имеет отличные мореходные качества. Флагман этой серии, «Юрий Иванов», передан заказчику в 2014 году», — уточнили на судостроительном предприятии.

Судно «Иван Хурс» имеет водоизмещение 4 000 тонн, его длина 95 метров, ширина — 16 метров, скорость — 16 узлов, дальность плавания — 8 тыс. миль, экипаж — 131 человек.

Предполагается, что на Черноморском флоте «Иван Хурс» заменит разведывательный корабль «Лиман», затонувший 27 апреля вблизи Босфора при столкновении с судном «Ашот-7».

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Добавим, что на «Северной верфи» сейчас строится корвет «Гремящий» (проект 20 385), спущенный на воду 30 июня 2017 года. На «Гремящем» идут достроечные работы, готовность корабля превысила 65%. Его планируется передать флоту в 2018 году. Кроме того, в октябре завершено формирование корпуса корвета «Ретивый» проекта 20 380. Кораблестроители готовятся к погрузке оборудования. Также на верфи строится первый серийный фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов».