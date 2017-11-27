Калуга, 27 ноября, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Коммерческие автомобили Citroen Jumpy и Peugeot Expert завод «ПСМА Рус» в Калуге начнет производить уже во втором квартале 2018 года, об этом 27 ноября сообщила пресс-служба PSA Group.

Буньков Денис Автозавод ПСМА Рус

Производство автомобилей будет осуществляться в формате полного цикла, на данный момент производится отладка сборочных линий конвейера.

Как пояснили в компании, увеличить количество производимых в России моделей компания решила в соответствии с реализацией стратегии «Push to pass».

В рамках осуществления данного плана компания намерена укрепить свои позиции на авторынке нашей страны и к 2021 году увеличить свою глобальную прибыль.

Напомним, модели Peugeot Expert и Citroen Jumpy являются конструктивными аналогами, они выпускаются концерном с 1994 года. Существует два варианта исполнения машин — коммерческое авто (LCV) и минивэн.

Компоновка автомобиля — переднемоторная и переднеприводная. В некоторых странах Citroen Jumpy известен под маркой Citroеn Dispatch. С 1994 года было выпущено около 300 тыс. Peugeot Expert.