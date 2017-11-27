Ярославль, 27 ноября, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Жителям дома, в котором должен был пройти капитальный ремонт фасада, предлагают собрать подписи за перенос работ на следующий год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yandex.ru/maps Дом на ул. Чкалова в Ярославле

Дело в том, что подрядчик — по словам жителей, это московская фирма «Дельта Констракшн» — с июля так и не вышел на дом.

«Дом подлежит капремонту фасада, в апреле контракт был выигран этой фирмой, с июля она должна была приступить к работам. Срок их окончания — 15 декабря. Но с июля к нам никто не приезжал, даже не смотрел! При этом, полагаю, аванс 30% по законодательству подрядчик получил, это обязательное условие. Скорее всего, они получили аванс за все 137 домов, которые выиграли в городе Ярославле, при этом вышли на несколько, а остальных просто «кинули», как нас» — поясняет председатель Совета дома №28/21 по ул. Чкалова Михаил Апенкин.

Сейчас из сложившейся ситуации пытаются выйти следующим образом: представитель подрядчика уговаривает жителей собрать подписи за перенос ремонта на следующий год. Надо ли говорить, что люди этим очень недовольны и подписывать никакие бумаги не хотят.

«С капитальным ремонтом нас «опрокидывают» второй раз. Первый раз в 2014 году мы собирали подписи, но тогда деньги в бюджете кончились, и в итоге к капремонту никто не приступал, ни одного вида работ так и не было сделано. И вот сейчас мы вновь остались без капремонта фасада. Причем я уверен, что мы — не единственные, кто оказался в таком положении. Как нам поясняют в фонде капремонта, они регулярно встречаются с представителями «Дельты Констракшн», но подвижек нет никаких. То, что ремонта у нас не будет, я начал понимать еще 1 августа, тогда уже стало очевидно, что никто ничего делать не будет. Сейчас подрядчик пытается продлить срок возврата аванса еще на год, понятно, для чего» — рассказывает Михаил Апенкин.

Что делать — жители не знают. Подписывать бумаги о переносе капремонта на следующий год они не хотят, но здесь есть опасность вообще остаться ни с чем.

«Это палка о двух концах. Пока срок договора не закончится, новый тендер объявить невозможно, а по условиям контракта он истекает 15 декабря. Соответственно, контракт с подрядчиком мы можем расторгнуть только после этой даты. И тогда встанет вопрос либо об открытии нового тендера и определении нового участника и победителя на следующий год, либо о переносе сроков работ на неопределенный срок. Конечно, нам бы этого не хотелось», — рассказывает председатель Совета дома.

По словам жильцов, дом постройки конца 50-х годов капитального ремонта не видел ни разу, фасад находится в аварийном состоянии, в квартирах гуляет ветер из-за сквозных дыр. Люди самостоятельно ремонтируют балконы, куски от которых которые регулярно падают на тротуар. При этом там оживленная пешеходная зона, много магазинов. Как отмечают жители, фасад находится в таком же плачевном состоянии и тоже скоро начнет осыпаться на головы людям.

По данным ИА REGNUM, в таком же или близком состоянии находятся многие другие объекты «Дельта Констракшн» в Ярославле. В этой ситуации у фонда капремонта есть два варианта — либо расторгать договор и заносить фирму в реестр недобросовестных поставщиков, либо переносить сроки работ, сделав вид, что этого захотели все заинтересованные стороны: фонд, жители и подрядчик.

ИА REGNUM попросило прокомментировать эту ситуацию в региональном Фонде содействия капитальному ремонту, но ответа пока не получило.