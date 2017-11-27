Калуга, 27 ноября, 2017, 16:08 — ИА Регнум. В Калужской области впервые выявлена организованная преступная группа наркоторговцев, использовавшая в качестве оплаты криптовалюту. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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ОПГ состояла из трёх жителей Малоярославецкого и Жиздринского районов 1988, 1991 и 1983 годов рождения. Преступники действовали на территории области на протяжении 2017 года.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до двадцати лет лишения свободы. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.

Напомним, с начала 2017 года сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 11 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ. Раскрыто более 15 преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств. В целом, наркоситуация в регионе оценивается как «напряженная», наиболее сложная ситуация сложилась в Калуге, Обнинске и в Боровском районе.

Правоохранительными органами области в 2016 году выявлено 985 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Пресечена деятельность 17 наркопритонов, перекрыто два контрабандных канала, раскрыто пять преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путём. К лишению свободы приговорили 253 человека.