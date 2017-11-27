Ярославль, 27 ноября, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Ремонт двора в Переславле-Залесском Ярославской области затянулся по вине жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе» Евгений Чуркин.

Евгений Чуркин Двор в Переславле-Залесском

Как сообщало ранее ИА REGNUM, жители домов на улице Красноэховской были возмущены, узнав из местной прессы, что все работы по проекту «Решаем вместе» в городе завершены, на сайте проекта также объект значился исполненным. Их двор, попавший в программу, выглядел далеким от готовности: земля искорежена техникой, стояли лужи, валялись груды веток.

«Решаем вместе» — проект инициативного бюджетирования, и жители двора обещали сами принять участие в благоустройстве в виде нематериального вклада. Администрация Переславля должна была сделать бетонное основание для хоккейного корта, поставить лавочки и урны. А собрать и покрасить коробку для корта, благоустроить окружающую территорию обязались сами жители. И если администрация города работы выполнила и отчиталась об этом нам, то жители свою часть не выполнили вообще. Вероятно, администрации тоже нужно было четко проговорить с жителями, что, кто и когда делает. Сейчас мы общаемся с жителями о том, когда они выйдут на субботник», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин.

Стоит отметить, что бетонная плита для хоккейного корта была залита только в начале ноября. Каким образом при отрицательной температуре, под снегом и дождем жители могли благоустроить территорию, на этот вопрос руководитель проектного офиса ответить не смог. Тем более, что значительная часть двора просто залита водой.

После публикации ИА REGNUM во дворе появилось большое количество техники, которая разровняла землю вокруг основания хоккейного корта, также были вывезены ветки. Евгений Чуркин считает, что объект может быть готовым только после 100-процентного выполнения всех работ, вне зависимости от того, кто его делает — администрация или жители. Сейчас двор взят проектным офисом под контроль, там надеются на завершение всех работ совместно с жителями.