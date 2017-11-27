Ярославль, 27 ноября, 2017, 15:09 — ИА Регнум. УФАС Ярославской области подозревает ГБУ ЯО «Яроблтранском» в завышении комиссии, взимаемой с перевозчиков за пополнение и обслуживание транспортных карт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

УФАС по Ярославской области Ярославское УФАС

В августе 2017 года АО «Рыбинскэлектротранс» обратилось в УФАС Ярославской области с жалобой на ГБУ ЯО «Яроблтранском» об экономически необоснованном размере вознаграждения за оказание услуг по приему денежных средств пассажиров для пополнения баланса транспортной социальной карты.

По словам заявителя, в 2016 году за каждое считывание поездки по транспортной карте ГБУ ЯО «Яроблтранском» удерживало около 7,5% от суммы транзакции, что в три раза больше, чем в 2015 году. Такой же процент установлен вплоть до 2020 года.

Ярославское УФАС России установило в действиях ГБУ ЯО «Яроблтранском» по навязыванию перевозчикам невыгодных условий договора признаки нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Антинопольна служба обязало «Яроблтранском» измененть методику расчета вознаграждения за обслуживание транспортных карт и вернуть незаконно полученные деньги перевозчикам области.

«Поскольку предупреждение антимонопольного органа не было исполнено в срок, то есть ГБУ ЯО «Яроблтранском» не произвело перерасчет размера вознаграждения за свои услуги, не произвело перерасчет полученных денежных средств с перевозчиков Ярославской области, не представило подробный расчет размера вознаграждения на 2016 и за 7 месяцев 2017 года, не представило копий подтверждающих затраты документов, Ярославским УФАС России возбуждено дело о нарушении Закона о защите конкуренции», — прокомментировал врио руководителя ярославского УФАС Иван Паутов.

Комиссия заслушала «Яроблтранском», но так и не получила ответ: на чём основана действующая формула расчета комиссии. УФАС поручило транспортникам предоставить до 13 декабря необходимое обоснование.