Ярославцы провели техприемку подаренных Москвой трамваев
Ярославль, 27 ноября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Представители АО «Яргорэлектротранс» провели техническую проверку 20 трамваев, которые подарило городу правительство Москвы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, по обращению Ярославской области правительство столицы пообещало выделить 2,5 тысячи школьных учебников, 42 автобуса и 20 трамвайных вагонов. Большая часть муниципального парка автобусов, трамваев и троллейбусов изношена свыше 70%.
Специалисты «Яргорэлектротранса» отправились в Москву для приема подвижного состава.
«Москва передает нам 20 трамваев серии «71−619» — точно такие же ездят по улицам Ярославля. Они все 2005−2006 года выпуска, как и большинство ярославских трамваев, а ресурс у этой модели — 15 лет. Мы проверили — они все в рабочем состоянии и сейчас работают на улицах Москвы. Эти трамваи должны оказаться на улицах Ярославля через пару месяцев», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.
Это не первая помощь, которую оказывает столица Ярославля. В 2017 году власти Москвы выделили межбюджетный транш в 600 млн рублей для благоустройства центральной части Ярославля.