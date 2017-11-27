Ярославль, 27 ноября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Представители АО «Яргорэлектротранс» провели техническую проверку 20 трамваев, которые подарило городу правительство Москвы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трамвай в Ярославле

Напомним, по обращению Ярославской области правительство столицы пообещало выделить 2,5 тысячи школьных учебников, 42 автобуса и 20 трамвайных вагонов. Большая часть муниципального парка автобусов, трамваев и троллейбусов изношена свыше 70%.

Специалисты «Яргорэлектротранса» отправились в Москву для приема подвижного состава.

«Москва передает нам 20 трамваев серии «71−619» — точно такие же ездят по улицам Ярославля. Они все 2005−2006 года выпуска, как и большинство ярославских трамваев, а ресурс у этой модели — 15 лет. Мы проверили — они все в рабочем состоянии и сейчас работают на улицах Москвы. Эти трамваи должны оказаться на улицах Ярославля через пару месяцев», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

Это не первая помощь, которую оказывает столица Ярославля. В 2017 году власти Москвы выделили межбюджетный транш в 600 млн рублей для благоустройства центральной части Ярославля.