Калуга, 27 ноября, 2017, 11:21 — ИА Регнум. 65-летие отметила проектно-изыскательная компания «КалугаТИСИЗ». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, компания проводит геодезические изыскания и кадастровые работы, осуществляет проектирование объектов, реставрацию и строительный контроль. С юбилеем сотрудников компании поздравил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Александр Иванов

«Компания «КалугаТИСИЗ» внесла значительный вклад в экономическое развитие и совершенствование инфраструктуры нашего города, — заявил он. — Множество объектов промышленного и гражданского назначения в Калуге построено при участии специалистов компании. Уверен, что и в дальнейшем наш город будет динамично развиваться, а значит у предприятия будет много работы. Желаю компании «КалугаТИСИЗ» успехов и финансовой стабильности, а всем сотрудникам крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия, удачи во всех начинаниях и достижения поставленных целей».