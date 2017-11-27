Санкт-Петербург, 27 ноября, 2017, 14:12 — ИА Регнум. За первые девять месяцев 2017 года из Санкт-Петербурга было отправлено на экспорт продукции на сумму 15,4 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем петербургского экспорта увеличился более чем на 37%. Об этом сообщил курирующий петербургскую промышленность вице-губернатор Сергей Мовчан, сообщает 27 ноября пресс-служба Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург — портовый город

По словам Сергея Мовчана, заметного роста экспорта удалось достичь благодаря диверсифицированной структуре городской экономики, а также комплексу мер поддержки экспортных несырьевых отраслей.

Как сообщил 21 ноября Петростат, в январе-сентябре 2017 года внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга составил 32 млрд долларов США, в том числе экспорт — 15,4 млрд долл., импорт — 16,6 млрд долл. По сравнению с тем же периодом 2016 года экспорт возрос на 37,3%, импорт — на 9,6%.

Петербургский экспорт в страны СНГ за 9 месяцев вырос на 27,3%, в другие страны мира — на 38,8%. Импорт из стран СНГ увеличился за тот же период на 15%, из стран, не входящих в СНГ, — на 9,3%.

В силу превышения импорта над экспортом, сальдо торгового баланса Санкт-Петербурга сложилось отрицательное — 1,2 млрд долл. Однако в прошлом году за тот же период перевес импорта над экспортом был еще больше — 3,9 млрд долл.

Главными внешнеторговыми партнерами Петербурга являются Китай, Нидерланды, Германия, США и Белоруссия. На страны СНГ приходится всего 9,2% оборота внешней торговли Петербурга, а остальные 90,8% — торговля с другими зарубежными странами.

Как отмечают в Смольном, в Санкт-Петербурге с 2015 года действует Центр координации экспортно-ориентированных компаний (Центр экспорта). Его основная цель — оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам выхода на внешние рынки.