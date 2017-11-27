Анкара, 27 ноября, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган подверг критике ядерные державы, обвинив их в лицемерии, сообщает 27 ноября Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Суть претензии заключается в том, что страны, обладающие атомной бомбой, выступают за запрещение подобного оружия другим, несмотря на то, что их арсеналы насчитывают тысячи ракет.

«Если вы взгляните на государства, отстаивающие идею о запрете ядерного оружия или ядерных боеголовок, вы можете увидеть, что у одного из них 15 тыс. зарядов, у другого — 16 тыс. Третье имеет 12 тыс. 500 зарядов, четвертое — 7 тыс. 500», — подчеркнул Эрдоган, не называя страны о которых вел разговор.

«Эти показатели возмутительны. Со своей стороны вы оставляете право использовать их в любое время, но другим вы говорите, что они не имеют право на обладание подобным оружием», — добавил президент Турции.

Читайте также: Президент Турции назвал условие своего ухода в отставку

Эрдоган также подверг критике мышление, относительно которого применение атомного оружия в принципе возможно, даже в крайнем случае.