Москва, 27 ноября, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Учёные из России и Италии разработали новый способ обнаружения и определения массы «невидимых» чёрных дыр. Об этом сообщается в журнале Astronomy and Astrophysics.

NASA(JPL-Caltech) Черная дыра, художественная иллюстрация

Учёные обратили внимание на несколько вспышек от внегалактических источников, излучение одной из которых, Swift J1644+57, наблюдалось два года. При этом обычно длительность таких вспышек составляет несколько дней.

Астрономы пришли к выводу, что наблюдаемое ими явление есть не что иное, как разрушение звезды сверхмассивной чёрной дырой. Отмечается, что звезда не сразу поглощается чёрной дырой, а образует ярко светящийся временный диск, который можно заметить с Земли.

Благодаря этому учёные смогли обнаружить чёрную дыру, которая в обычном состоянии невидима. После этого они смогли сравнить её массу с массами тех чёрных дыр, которые находятся в Млечном Пути и массы которых известны.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили в Млечном Пути чёрную дыру, которая, вероятно, является «зародышем» сверхмассивной чёрной дыры.