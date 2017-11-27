Астрахань, 27 ноября, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Автолюбители Астраханской области оказались не очень-то готовы к первому снегу. В выходные из-за резкого ухудшения погодных условий количество автоаварий по сравнению с обычными днями значительно возросло. Так, по данным регионального УМВД, только за первые полдня 26 ноября в Астрахани произошло 51 ДТП, передаёт ИА REGNUM. Всего же в воскресенье в столицы Прикаспия было зарегистрировано 78 аварий — это в два раза превысило среднесуточную норму.

Astrgorod.ru Уборка улиц

Читайте также: В Астрахани улицы от снега чистят и днём, и ночью

Движение транспорта затрудняли снег, перепады температур и плохая видимость. Наиболее тяжёлая обстановка складывалась на участке трассы «Волгоград — Астрахань», проходящем на территории Харабалинского района. Дорожные полицейские были подняты по тревоге. Патрулирование трасс велось в усиленном режиме.

30.мвд.рф В сугробе

Своими «зимними приключениями» пользователи охотно делились в соцсетях, выкладывая фото и видео. Оказалось, что зима, как всегда, пришла неожиданно.

«У нас на шиномонтаж до часу ночи очередь, и это только область, представляю, что в городе сейчас», — поделился интернет-пользователь.

Буксующие, съехавшие в кювет или оказавшиеся на обочине, а также заглохшие автомобили — такая ситуация творилась на астраханских дорогах 26 ноября. Помощь автовладельцам оказывали стражи порядка. Буксировать пришлось даже грейдер, водитель которого не справился с управлением. За прошедшие сутки помощь полиции понадобилась более чем в 50 случаях.

Видео опубликовано Астраханская полиция

Активно взялись за работу и коммунальщики. Прошедшей ночью на улицах города работало 12 пескоразбрасывателей и восемь единиц техники для откачки талой воды. Также с раннего утра обочины дорог, тротуары, скверы и парки убирают дворники в ручном режиме. В ночь на 28 ноября на центральные улицы города выйдут 13 пескоразбрасывателей и столько же единиц откачивающей техники.

По данным синоптиков, ночью и утром 27 ноября по Астраханской области и Астрахани ожидаются умеренные и местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Опасность существует и для водителей — на дорогах ожидается гололедица, местами снежный накат. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В МЧС уточнили, что непогода может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с массовыми обрывами линий связи и электропередачи, нарушением в работе дорожных и коммунальных служб, нарушением систем жизнеобеспечения населения. Также снегопад может привести к нарушениям в работе транспорта, авариям.

Сегодня утром, 27 ноября, снегопад стал причиной пробок на городских артериях, из-за этого многие астраханцы не успели вовремя добраться до работы. В настоящее время обстановка на дорогах нормализовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, аварийная ситуация с приходом зимы в Астрахани в 2016 году оказалась еще хуже. Тогда после первого снегопада и метелей за сутки в областном центре было зафиксировано свыше 110 аварий. Это в три раза больше обычного.