Новый Некоуз, Ярославская область, 27 ноября, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Поселок Октябрь Некоузского района Ярославской области замерзает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили местные жители.

Ru.torange.biz Радиатор отопления

Октябрь находится в 18 километрах от Мокеихи, где была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с нехваткой торфа на местной котельной. Котельная Октября работает на мазуте, но жители говорят, что у них не теплее, чем в Мокеихе.

«У нас всю зиму плохо топят. В квартире градусов 17. Когда приезжало начальство из Ярославля в Мокеиху, то топили очень хорошо. Стоило ему уехать, как опять температура упала. Я живу недалеко от котельной и у меня на температура теплоносителя 43 градуса, а должно быть 65−70», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципального совета Некоузского района Татьяна Тихомирова.

Депутат Октябрьского поселения Галина Голубкова считает, что во всем виноват некачественный мазут, который не дает нужного тепла.

«У нас очень холодно. И всегда было холодно. Мы дома в шубах сидим. Моя дочка работает учительницей в школе — там тоже одеваются потеплее и верхнюю одежду не снимают. Выручают только обогреватели. Мы сколько раз обращались к руководству — они лишь руками разводят», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Галина Голубкова.

Глава Некоузского района Сергей Некрутов удивился этой жалобе и пообещал в течение дня разобраться.