Москва, 27 ноября, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил в суде, где рассматривается дело о получении им взятки, что глава «Роснефти» Игорь Сечин обещал ему угощение, которого тот «никогда не пробовал» — вино. Оно должно было стать «наградой» за сделку по приватизации «Башнефти», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Улюкаев продолжает давать показания в Замоскворецком суде Москвы о том, как получил от Сечина сумку, в которой оказались $2 млн. По его словам, Сечин настойчиво звал его в офис к 17:00, а сам факт встречи вызвал у Улюкаева удивление — они не контактировали с момента переговоров в Гоа.

«Он встретил меня у входа, отвел в строну, сказал, что затянули поручение и собрали объем. Указал на сумку стоящую рядом, предложил мне ее взять и дал ключ, произнес слова, которые я уже не помню», — сказал Улюкаев.

Он вновь заявил, что подумал, что в сумке лежит коробка с вином. Поэтому и взял ее. Что кается слов об «объеме», Улюкаев пояснил, что подумал тогда о «фондировании средств на самовыкуп 19,5% акций «Роснефти».

Затем Улюкаев начал было обсуждать приватизационную сторону вопроса, а Сечин завершил встречу, сославшись на отсутствие времени.

«Это было минут пятнадцать. Спустившись к машине, увидел корзинку. Я собрался ехать в министерство, но на выезде нас задержали сотрудники ФСБ», — рассказал экс-глава МЭР.

Он добавил, что «в шоке» сказал сотрудникам ФСБ, что не знает, что в сумке. Затем прошло несколько часов, он успокоился и уже в помещении «Роснефти» предположил, «что там коробки с вином».

Ранее судья Лариса Семёнова сообщила, что, по информации адвоката Сечина, у главы «Роснефти» до конца 2017 года будет очень плотный график. Однако защита настаивает, что Игорь Сечин — ключевой свидетель по делу, и экс-министра Улюкаева имеет смысл допрашивать только после главы «Роснефти»

В ходе заседания Замоскворецкого суда 27 ноября судья отказалась вернуть в прокуратуру дело Улюкаева. Соответствующее ходатайство было подано защитниками бывшего министра

Напомним, в ночь на 14 ноября 2016 года глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев был задержан в Москве. Его обвили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу заключения, позволившего «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть».