Москва, 27 ноября, 2017, 13:16 — ИА Регнум. В ходе дачи показаний в Замоскворецком суде Москвы бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что оказался обвинен по ложному доносу главы «Роснефти» Игоря Сечина, передает 27 ноября из зала суда корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Улюкаев начал давать показания с подтверждения понимания обвинения и непризнания вины. Отвечая на вопрос адвоката Тимофея Гриднева, экс-министр сообщил, что обвинение ему понятно, но он его не признаёт.

Улюкаев в подробностях сообщил о процедуре принятия решения по приватизации пакета акций ПАО «Башнефть» и о своей роли в процессе принятия решения.

«Как специалист в области экономики я считал и сейчас считаю, что нецелесообразно участие компаний, косвенно контролируемых государством, в приватизации имущества из федеральной собственности. Это не соответствует духу закона о приватизации», — сказал он.

По его словам, в Минэнерго участие «Роснефти» считали нецелесообразным, в Росимуществе — допустимым.

В последний раз обсуждение приватизации с участием Улюкаева происходило 15 октября на саммите БРИКС в Индии.

Экс-министр объяснил, что разговор с главой «Роснефти» Игорем Сечиным на саммите был коротким и шутливым. Сечин сообщил, что подготовка сделки идёт хорошо, а Улюкаев пошутил, что Сечина представят за это к госнаграде. После этого глава «Роснефти» пообещал подарить вино, которое Улюкаев «никогда не пробовал», за хорошую работу.

При этом никаких угроз от него не поступало, как и требований взятки.

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Напомним, Улюкаев был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Его обвиняют в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти».