Калуга, 27 ноября, 2017, 13:02 — ИА Регнум. В Калуге отметили 10-летие регионального отделения всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун». Ветеранов морской пехоты поздравили глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат Городской думы Сергей Бирин.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Александр Иванов

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Иванов поблагодарил членов организации за активную работу с подрастающим поколением.

«Калужское региональное отделение организации морских пехотинцев «Тафун» ведёт большую работу по морально-нравственному и патриотическому воспитанию молодого поколения, участвует в допризывной подготовке юношей к службе в вооружённых силах, готовит молодых калужан к службе в морской пехоте и частях специального назначения, способствует повышению престижа военной службы, организует множество спортивно-массовых мероприятий, — отметил он. — От имени депутатов Городской думы благодарю Вас за активную гражданскую позицию и многолетний плодотворный труд».

Членам организации были вручены почётные грамоты.