Ярославль, 27 ноября, 2017, 12:59 — ИА Регнум. В ходе интернет-голосования за проект стелы на въезде в Ярославль, которое проводится на сайте губернатора Ярославской области, выявлены «накрутки». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Dmironov.ru Эскизы въездного знака

Администраторами сайта были отмечены многочисленные факты накрутки голосов различными интернет-сервисами. Например, за вариант одного из участников было размещено платное задание на накрутку голосов на бирже, которая специализируется на продвижении страниц в социальных сетях.

«Также выявлены многочисленные профили-боты. Их в частности выдает географическое положение. Например, за эскиз въездной стелы в Ярославль активно голосуют граждане Австралии, Саудовской Аравии и даже Нигерии, не говоря уже про Европу и Америку. Все подобные попытки видны организаторам голосования, которые внимательно следят за процессом и пресекают подобные факты. Администраторы осуществляют двухступенчатый контроль. На первом этапе сама система подсчета голосов определяет ботов, на втором — подозрительные голоса проверяются в ручном режиме. В связи с этим цифры каждого кандидата меняются — периодически удаляются голоса, полученные в результате накруток», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области Ирина Ануфриева.

Между тем авторы проектов недовольны организацией интернет-голосования и в целом условиями конкурса.

«Мне не нравится, что на нем представлена по одной картинке. Нас же просили представить фасад знака с разных ракурсов, привязку к генплану, ночной вид. И нет пояснительной части, где описывается идея знака. По сути люди голосуют по неполной информации», — сказала корреспонденту ИА REGNUM участница конкурса Мария Поболь.

«Совершенно непонятны условия конкурса. Что получает победитель — право реализовать свой проект или это просто «приз зрительских симпатий». Хотелось бы, чтобы такую важную вещь оценивали профессионалы с учетом зрительского голосования. Само голосование тоже вызывает вопросы. В правилах голосования сказано, что можно голосовать один раз в 24 часа. А у меня знакомые в этом не разобрались и проголосовали один раз. Очень плохо, что нет пояснительной записки. Взять хотя бы знак Николая Мухина. Оказывается, там интерактивные экраны предусмотрены, а по картинке этого не понять. На моей стеле изображен знак ЮНЕСКО, а без пояснения этого никто не понимает», — сказала корреспонденту ИА REGNUM участница конкурса Ольга Мазанова.

«Нам не сказали какой бюджет у знака. Ведь если на знак можно потратить много денег, то тогда нет пределов эпатажу и гигантизму. Можно сделать сложный, красивый, но дорогой знак. Большинство же архитекторов привыкли, что бюджет таких проектов обычно очень ограниченный и делают знаки идеальным по соотношению эффекта и цены. Но есть некоторые проекты, где об этом не думали. Второе, что не понравилось — то, что поставили только одну картинку. Мы корпели три недели, делали полноценный эскизный проект, а из многих изображений взяли только одно и даже у авторов не спросили, какое лучше. Я обращалась к организаторам конкурса с просьбой поставить все изображения, мне пообещали, но так ничего и не сделали», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор дизайн-бюро «А-Куб» Елена Митрофанова.

Голосование закончится 30 ноября в 18 часов.