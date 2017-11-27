Москва, 27 ноября, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Совет Европы, генсек которого Турбьерн Ягланд заявил о рассмотрении вопроса по санкциям в отношении России в связи с возможностью выхода Москвы из организации, сделал большой шаг в вопросе признания Крыма российским. Об этом в своем Facebook написал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

ИА REGNUM Крымский полуостров

По его словам, желание рассмотреть вопрос — большой шаг навстречу признанию Крыма российским регионом.

«И признание Крыма, уверен, не за горами», — считает спикер крымского парламента.

Ранее мнение Совета Европы об «аннексии» Крыма было полностью продиктовано украинской делегацией. В Киеве уже возмутились словами Ягланда. Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал возможный шаг СЕ «дискредитирующим».

Он также напомнил, что ранее позиция ПАСЕ полностью базировалась на представлении украинской делегации о «глобальном нарушении Россией Хельсинкских, Потсдамских и Ялтинских договоров». Причем, заявил Кулеба, в настоящее время в Совете Европы нет единого мнения, и за продление санкций против России выступает «незначительное меньшинство».

Тем не менее окончательно вопрос будет решаться на январской сессии ПАСЕ. Россия не принимает участия в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы с 2014 года, когда полномочия делегации были приостановлены. В Москве ранее регулярно отмечали, что Россия ничего не теряет от отсутствия своей делегации в этой организации.

Ранее глава группы «Объединенные европейские левые» в ПАСЕ Тини Кокс заявил, что президентский комитет ПАСЕ собирается пригласить российскую делегацию для обмена мнениями о будущем Совета Европы и роли ее Ассамблеи на заседание 14 декабря в Париже.

Москва еще в 2016 году перестала отправлять документы для аккредитации делегации в ПАСЕ. В 2014—2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре уведомил Ягланда в том, что Россия приостанавливает уплату членских взносов в бюджет СЕ на 2017 год до восстановления полномочий российский делегации в ПАСЕ.

По словам генерального секретаря СЕ Турбьёрна Ягланда, выход России из состава Совета означал бы большой шаг назад для всей Европы, в том числе для граждан РФ. Генсек опроверг информацию о том, что официальные лица из России встречались с ним и угрожали выходом Москвы из состава Совета. По мнению Ягланда, отказ Москвы от уплаты членских взносов может привести к окончательному выходу из организации.