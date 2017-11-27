Калуга, 27 ноября, 2017, 13:23 — ИА Регнум. В Калужской области растёт число пожаров в жилых домах. С 20 по 26 ноября 2017 года погибли четыре человека, сгорело два частных дома и квартира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября сообщил следователь Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Сергей Аверкиев.

Ефим Волков. Пожар. 1905

По предварительным данным, все пожары связаны с неисправностью электропроводки и неправильной эксплуатацией печей.

Так, 27 ноября сгорел одноэтажный бревенчатый дом в деревне Колодяссы Хвастовичского района. Погибли проживавшие в нём супруги 1938 года рождения. Предполагается, что возгорание произошло в результате замыкания, начата процессуальная проверка.

В ночь на 24 ноября произошёл пожар в частном деревянном доме в деревне Азарово. В результате погиб мужчина 1952 года рождения. По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неправильной эксплуатации дровяной печи.

В Людиново 23 ноября произошёл пожар в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома. От отравления продуктами горения погиб мужчина 1953 года рождения. По версии следствия, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным управления ГУ МЧС России по Калужской области, в январе — октябре 2017 года на территории Калужского региона произошло 788 пожаров, на которых погибли 60 человек.