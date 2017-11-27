Владимир, 27 ноября, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Во Владимирской области «спёрли» 114 млн рублей при оснащении перинатального центра, вопросы из «зеленой папки» президента рассмотрены полностью, региональные власти решают проблемы обманутых дольщиков — эти и другие темы в обзоре владимирских СМИ с 20 по 26 ноября.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимир. Золотые ворота

«Все решим, главное — не жалуйтесь»

Всю неделю на страницах владимирских СМИ в той или иной связи появлялась тема обманутых дольщиков. В начале недели появилась реакция на петицию, направленную в адрес президента Владимира Путина дольщиками, вложившими деньги в строительство домов в микрорайонах «Веризино» и «Веризино-2» в областном центре. Свои квартиры не могут получить более 900 семей. При этом некоторые дома должны были быть сданы ещё в 2014 году.

Глава компании «Вертикаль», которая и строит дома, Александр Шамов попросил жителей пока не требовать компенсацию за долгострой. Об этом 22 ноября сообщил телеканал «Губерния 33». По данным руководителя фирмы, строительство нескольких домов шло в рамках программы «Жилье для российской семьи», по которой, как оказалось, застройщики не получили обещанную государством компенсацию.

«Это федеральная программа, в которой мы участвовали с коллегами по Пиганово и которая приказала долго жить. Но не стоит это обсуждать, истинных виновников мы здесь не назовем, а за что я виноват (если я буду виноват), я отвечу», — цитирует телеканал главу компании.

Между тем строительство домов якобы идет. И завершить его планируют к началу 2018 года.

«На данном этапе работы по этим домам ускоряются, не далее как вчера туда выезжала государственная инспекция строительного надзора, мы вечером собирались, обсуждали, какие там проблемы, пути решения, то есть стройка не стоит, поэтому дольщики обманутыми не могут быть признаны», — сообщил и.о. директора департамента строительства и архитектуры администрации области Дмитрий Золин.

«И мы намереваемся все эти объекты ввести в этом году. Для этого мы делаем все возможное и невозможное», — добавил Александр Шамов», — сообщил телеканал.

Между тем, 21 ноября газета «Владимирские ведомости» сообщила, что региональные власти решают проблемы обманутых дольщиков. По данным издания, еще в 2013 году в реестре было 408 человек, сейчас их осталось всего 130. В качестве примера того, как региональное руководство помогает жителям, издание приводит историю жительницы Владимира, которая никак не могла получить оплаченную квартиру в доме №37-б на улице Луначарского.

Деньги в строительство жительница областного центра вложила еще в 2008 году. Дом должны были построить еще к 2010 году. Однако работы затянулись, а компанию в итоге признали банкротом. Дом сдали только в 2015 году.

«Если бы не поддержка со стороны региональной власти, то так и остался бы на месте их новостройки (и за их же деньги возведенный) кирпичный недострой с пустыми глазницами окон и падающим вокруг стройплощадки забором. Жильцы в этом убеждены. Сейчас, когда дом обжит и радует уровнем комфорта, они с благодарностью вспоминают всех своих помощников», — заканчивают историю журналисты.

В этот же день в этом же издании появилась публикация под заголовком «Администрация Владимирской области планирует решить проблему обманутых дольщиков до конца 2018 года».

«Учитывая то, что у нас создана эффективная региональная нормативная правовая база, администрация Владимирской области планирует решить проблему обманутых дольщиков до конца 2018 года. Так, во исполнение закона № 200-ОЗ застройщики ООО «СК Континент» и ООО «ВТУС» предоставили документы на получение пяти земельных участков в аренду без торгов в 10-м квартале микрорайона Юрьевец во Владимире. Это позволит восстановить нарушенные права всех участников долевого строительства, включенных в реестр пострадавших граждан. Благодаря всей этой работе в марте 2018 года планируется заключить договоры долевого участия с гражданами, признанными пострадавшими», — процитировало издание вице-губернатора Рената Чагаева.

Зеленая папка — разобрана, проблемы — решаются

В регионе полностью разобраны все проблемы, с которыми жители области обратились на прямую линию с президентом. Об этом 20 ноября сообщил портал «Миг ТВ». По восьми обращениям уже приняты меры. Пока не решены вопросы газификации поселений, ремонта дорог и расселения аварийных домов.

При этом в региональном правительстве сообщили, что только шесть заявителей из 52 ранее обращались в администрацию Владимирской области, остальные решили направлять свои вопросы напрямую Владимиру Путину.

«В «белом доме» заявляют, что из 52 обратившихся к президенту граждан в администрации Владимирской области ранее обращались только шесть человек. Остальные заявители были зарегистрированы впервые. При этом более 56% поднятых людьми проблем относятся к компетенции органов местного самоуправления, свыше 32% — к приоритетным направлениям деятельности органов исполнительной власти, а более 10% — к компетенции федеральных органов исполнительной власти», — написало издание.

Между тем, пока с непонятным статусом остается строительство школы в микрорайоне 8-ЮЗ во Владимире. Это обращение тоже поступило Владимиру Путину. После встречи президента и главы региона Светланы Орловой дело сдвинулось с мертвой точки. Однако до сих пор непонятно, успеют ли строители сдать школу до конца 2017 года, как обещала глава области. Сомнения попытался развеять исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и строительства администрации Владимирской области Дмитрий Золин. Он сообщил, что с сентября работы здесь ведутся в три смены.

«Тот объем работ, который выполнен за эти полтора месяца, он в деньгах больше, чем было выполнено за последние 2,5 года. Это не говорит о том, что сейчас все там делается с нарушениями, а что до этого момента там не делалось», — сообщил Золин.

По словам главного областного строителя, внутри здания уже ведется отделка. Помещения штукатурят, шпатлюют и укладывают плитку, которую выбирает будущий директор Светлана Подшибякина, нынешний руководитель школы №22.

«Здания первого и второго корпуса топятся уже давно, соответственно, половина четвертого корпуса уже отапливается, а через день-два — полностью, третий — тоже скоро затопят. Фасады делаются вовсю, отделка идет везде. Все одновременно: проводится электрика, все сети. Во втором корпусе уже готовые помещения, классы, стоят двери, санузлы уже в плитке», — доложил Золин», — написало 23 ноября издание «ПроВладимир».

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, именно проблемы со строительством этой школы стали причиной того, что в 2018 году областной центр не получит из регионального бюджета денег на благоустройство общественных пространств.

Медицина: до Орловой — воровали и грабили

Уже несколько месяцев медицинская тема не сходит со страниц региональных СМИ. На минувшей неделе вопрос подняла губернатор Светлана Орлова. Глава области в очередной раз заявила, что не даст в обиду семью директора департамента здравоохранения Александра Кирюхина. Напомним, конфликт разгорелся из-за того, что его супруга занимает пост главного врача роддома №2 Владимира. О возможном конфликте интересов глава департамента своему начальству не сообщал.

Не забыла Светлана Орлова напомнить и о том, как плохо все было в медицине до ее прихода на должность губернатора.

«Конечно, пришлось непросто. И вы помните, что приехала Счётная палата, которая проверила и которая высказала серьёзные замечания по тем финансам, которые были выданы на модернизацию здравоохранения. Мы только сейчас дооснащаем Перинатальный центр [родильный дом №1 во Владимире], потому что тогда просто 114 миллионов [рублей] спёрли, и никто ни за что не ответил. Конечно, [сейчас] есть моменты, да? Но если бы тогда 114 миллионов не сперли, может быть, не было бы тех смертей в Перинатальном центре? Это в материалах Счётной палаты, понимаете, да? Где это всё?!» — процитировало губернатора издание «Зебра ТВ».

Позже, 23 ноября, Светлана Орлова посетила роддом №2 и вручила главврачу Ирине Кирюхиной медаль «За заслуги перед Владимирской областью». Напомним, что в ближайшее время Ирина Кирюхина должна покинуть пост — такое решение чета приняла, чтобы избежать конфликта интересов и удовлетворить местную общественность.

Коктейль за 2 тысячи рублей

Но при всех проблемах, которые существуют во Владимирской области, региональные чиновники не теряют чувство юмора. Портал «ПроВладимир» 23 ноября вспомнил, как вице-губернатор Михаил Колков шутил на игре лиги КВН «Владимирская Русь». Он стал приглашенным участником одной из прошлых игр. Одна из команд решила показать шуточное интервью с вице-губернатором.

Один из вопросов касался нашумевшей закупки мебели и сантехники на 1,9 млн рублей. Напомним, что среди всего прочего в списке необходимого был туалетный ершик за 23 тысячи рублей и крючок для полотенец за 13 тысяч.

Михаил Колков весьма остроумно обыграл эту тему, попытавшись тем самым и приблизиться к народу. Вот что ответил вице-губернатор на вопрос «Что в вашем понимании «золотой ершик»?»:

«Относительно того, о чем спрашивают, это, конечно, довольно известный фейк, имеющий отношение к никогда не исполненному контракту, а посему — мифический. Что касается реального золотого ершика — просьба не считать действия, которые я буду производить, рекламой какого-либо продукта. Итак, что такое «золотой ершик»? Вы в «Глобусе» бывали? Когда вы проходите там винный отдел, вы попадаете в отдел, где продаются дорогие импортные водки. Итак, дорогая импортная водка — 1500 рублей бутылка. Дорогое пиво — от 200 рублей банка или бутылка. И [нужна] кружка. [Затем Михаил Колков показывает, как выливает содержимое двух бутылок в кружку]. Ершик получается поистине золотой».