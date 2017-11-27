Калуга, 27 ноября, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ Александр Иванов принял 24 ноября участие в заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Основной темой заседания стала реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания РФ

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова напомнила членам совета, что проект стартовал год назад, в ноябре 2016 года. За это время, отметила сенатор, благоустроено более 15 тысяч дворовых территорий, более полутора тысяч общественных территорий и более ста мест массового отдыха населения. К 2020 году предстоит создать на всей территории страны условия для системного повышения качества и комфорта городской среды, реализовать 400 комплексных проектов по благоустройству, сказала сенатор.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги Александр Иванов в своём докладе озвучил ряд предложений по совершенствованию проекта.

«Необходимо определить возможность участия в программе «Городская среда» дворовых территорий, расположенных на ведомственных землях, принадлежащих, например, Министерству обороны РФ, — предложил он. — Также необходимо разработать алгоритм благоустройства ранее размежеванных территорий. Необходим правовой механизм для проведения работ по асфальтированию поставленных на кадастровый учет дворовых территорий через управляющие кампании. Кроме того следует рассмотреть возможность включения в обязательный перечень мероприятий Программы установку камер видеонаблюдения, освещения дворовых территорий, а также шлагбаумов во дворах в целях недопущения парковки постороннего транспорта. Видеонаблюдение позволит искоренить факты вандализма, несанкционированных парковок, а также будет интегрировано в программу «Безопасный город», что позволит повысить эффективность работы органов правопорядка по укреплению общественной безопасности».

По итогам обсуждения были выработаны рекомендации в адрес Федерального Собрания России, правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

В них, в частности, рекомендуется ускорить рассмотрение проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части уточнения полномочий в сфере благоустройства территории муниципальных образований.

Кроме этого предлагается рассмотреть возможность дальнейшего увеличения размера федеральных субсидий на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды, а также поддержку обустройства мест массового отдыха населения.

Проект рекомендаций будет доработан с учетом предложений и дополнений, прозвучавших в ходе совета.