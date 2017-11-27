Ярославль, 27 ноября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Взаимоотношения управляющих компаний Ярославской области и гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона ПАО «ТНС Энерго — Ярославль» имеют давнюю и непростую историю.

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До 2016 года сбытовая компания имела прямые договоры с населением, и все расчёты за потребляемую электроэнергию осуществлялись напрямую. Однако в 2015 году УФАС по Ярославской области и Верховный суд РФ запретили энергетикам начислять гражданам плату за электричество, потребляемое на общедомовые нужды, поскольку это противоречит Жилищному Кодексу — при наличии управляющей компании это входит в её полномочия.

Ситуация рассматривалась на уровне Правительства Ярославской области. Нести ответственность за неплатежи населения и брать на себя убытки, связанные со сверхнормативным потреблением управляющие компании, естественно, не хотели. Здесь надо пояснить, что и поныне существует разница между фактическим потреблением электроэнергии на общедомовые нужды и объёмом по нормативу, за который платит население. Т. е. какое-то количество электроэнергии населением Ярославской области потребляется, но не оплачивается. Для энергетиков это выпадающие доходы.

В результате долгих переговоров в начале 2016 года было принято компромиссное решение. Управляющие компании заключили с «ТНС Энерго» договоры электроснабжения, соответствующие требованиям Жилищного Кодекса, однако право начисления платы за электроэнергию передавалось сбытовой компании. Одновременно с этим дополнительные условия договора предполагали, что управляющие компании уступают «ТНС Энерго» право требования задолженности с населения и оплата сверхнормативной электроэнергии на ОДН остаётся проблемой сбытовой компании. Т. е. формально поставка электроэнергии жителям стала осуществляться через управдомы, а на практике всё оставалось по-старому. В свою очередь в правительстве Ярославской области пообещали учесть выпадающие доходы энергетиков при формировании тарифа на 2017 год.

Но изначальные договорённости были нарушены. Новое правительство Ярославской области отказалось учитывать финансовые потери «ТНС Энерго». Оставаться «крайними» в этой ситуации энергетики не захотели и, основываясь на базовых положениях договоров электроснабжения, потребовали оплаты потреблённой сверх норматива электроэнергии с управляющих компаний.

В настоящий момент в судах Ярославской области находится около 400 исков ПАО «ТНС Энерго — Ярославль» к управляющим компаниям. Сумма, которую сбытовая компания требует взыскать, превышает 180 млн рублей.

Несмотря на кажущуюся абсурдность ситуации, с точки зрения закона правда на стороне энергетиков. В октябре уже было принято прецедентное судебное решение в отношении одной из управляющих компаний. Такое же решение, вероятно, будет принято и по остальным искам. Однако тут необходимо отметить несколько моментов.

Во-первых, сумма требований ПАО «ТНС Энерго — Ярославль» основана лишь на расчётах, выполненных непосредственно энергетиками. Не ожидая столь серьёзных последствий, управляющие компании в 2016 году не контролировали этот процесс, резонно полагая, что это не совсем их дело. Фактически они ежемесячно подписывали акты поставки электроэнергии на определённую сумму и тотчас уполномочивали ТНС начислить и получить эти же деньги с населения. Объём сверхнормативного ОДН в этих документах отсутствовал. ТНС вообще не считала управляющие компании должниками до ноября 2016 года. То есть реальность образовавшихся долгов энергетикам необходимо доказать.

Во-вторых, ещё раз обратим внимание, что к платежам за электроэнергию управляющие компании имели отношение лишь на бумаге и ни копейки из этих денег никогда не поступало непосредственно на их расчётные счета. Считать иски ТНС требованием взыскать долг с «нечистоплотных на руку» коммунальщиков никак нельзя.

В-третьих, в течение более чем 10 лет, во время действия прямых договоров с населением, именно энергетики должны были, но так и не смогли решить проблему сверхнормативного потребления электроэнергии.

В-четвёртых, и это главное — единственным источником средств на уплату «долга» для управляющих компаний является тариф на ремонт и содержание жилья. Дополнительные расходы автоматически повлекут за собой либо рост тарифа, который не является регулируемым, либо сокращение других затрат. Иными словами, за убытки энергетиков заплатят простые ярославцы, а вот планы управляющих компаний по ремонту подъездов, крыш, подвалов и пр. будут сорваны.

Последствия судебных решений могут быть весьма резонансными. Не исключено, что ситуацией захотят воспользоваться различные авантюристы, которые не прочь заполучить «лакомые кусочки» на рынке обслуживания многоквартирных домов. Бесчисленные общие собрания собственников, двойные квитанции, не убираемые подъезды, дворы и мусорные площадки — всё это возможно. Не стоит даже говорить о реакции самих ярославцев.

В этой связи весьма странной выглядит позиция власти. Поскольку именно она отказалась от исполнения своих обещаний (вернее — от обещаний предшественников), можно было ожидать от неё хотя бы роли посредника. Но на совещании в правительстве Ярославской области поиск решения проблемы предложили искать главам муниципальных образований, у которых, по сути, нет таких полномочий. Это тем более удивительно, ибо и управляющие компании, и энергетики являются в данной ситуации заложниками несовершенства не только российского законодательства, но и всей жилищно-коммунальной системы, ответственность за которую в регионе несёт именно исполнительная власть.

Наверное, самым лучшим выходом из ситуации было бы досудебное мировое соглашение между энергетиками и управляющими компаниями. Примечательно, что о желании договориться говорит и руководство управдомов и лично директор ПАО «ТНС Энерго — Ярославль» Виктор Доберштейн. Но пока это не у всех получается. Вполне возможно, что решение будет принимать суд. Найдёт ли он компромисс или назначит кого-то крайним?