Элиста, 27 ноября, 2017, 11:46 — ИА Регнум. В Калмыкии предатель Родины незаконно пользовался поддержкой государства. Выплаты, положенные только ветеранам Великой Отечественной войны, мужчине помогли получить «заботливые» родственники. Сейчас в махинациях разбираются следственные органы, передает ИА REGNUM 27 ноября.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Мы им обязаны жизнью

Как уточнили в следственном управлении СКР по республики, с заявлением о выдаче удостоверения участника Великой Отечественной войны в военный комиссариат Малодербетовского района Калмыкии от имени местного жителя 1923 года рождения обратился кто-то из знакомых или близких родственников мужчины. Кто именно, следствию еще предстоит установить.

На основании предоставленных «доброжелателями» документов мужчине были назначены пенсионные и иные выплаты. В итоге с апреля 2005 года по 31 октября 2014 года неустановленные лица получили от государства как минимум 1,3 млн рублей. Тратили их мошенники, конечно же, по своему усмотрению.

Однако этого родственникам оказалось мало. В марте 2010 года они представили копию полученного удостоверения ветерана-участника Великой Отечественной войны в жилищную комиссию мэрии Элисты как нуждающегося в жилье. Махинация опять удалась, и мужчине было выделено 655 тысяч в качестве субсидии из федерального бюджета. За эти деньги мошенники приобрели на имя «ветерана» одноэтажный дом с земельным участком в республиканской столице.

И всё бы ничего, если бы не один факт, который родственники якобы фронтовика утаили от чиновников. Оказывается, 94-летний мужчина был в своё время осужден приговором Военного трибунала гарнизона города Сталино по ст. 54−1 «б» УК УССР («Измена Родине, совершенная военнослужащим). Суд приговорил его к 15 годам каторжных работ с конфискацией имущества. Эта страница в биографии пенсионера лишала его законных оснований на получение пенсионных выплат, предоставляемых государством ветеранам и участникам Великой отечественной войны.

Теперь по факту крупного мошенничества почти на 2 млн рублей возбуждено уголовное дело. Все причастные к махинациям устанавливаются.

Это не единственный подобный прецедент. Как сообщало ИА REGNUM, ветерана-оборотня разоблачили и в Адыгее. 96-летний житель аула Блечепсин, бывший учитель немецкого языка, который долгое время считался ветераном Великой Отечественной войны, в сентябре 1942 года добровольно поступил на службу в Северо-Кавказский национальный легион немецкой армии. Новобранец принял присягу на верность германскому правительству и принимал участие в боях против Красной армии.

Спустя годы это не помешало бывшему военному преступнику обманным путём получить статус ветерана Великой Отечественной войны. Преступный обман вскрылся благодаря уроженке аула, которая собирала архивные данные и свидетельства жителей села для книги «Пою тебя, Блечепсин!». Затем проверку организовал районный военкомат. По ее результатам стало известно, что пять жителей аула Блечепсин выступали пособниками фашистов на оккупированной территории Адыгеи. После окончания войны все они были осуждены и отбыли сроки наказания.

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