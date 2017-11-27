27 ноября в Замоскворецком суде Москвы пройдет очередное заседание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева . Главу «Роснефти» Игоря Сечина вызвали уже в четвёртый раз в суд для дачи показаний. Ранее Сечин не являлся на заседания в связи с командировками. Так, в прошлый раз, 22 ноября, он не явился в суд из-за заседания по случаю приобретения «Роснефтью» Кондинского месторождения в Ханты-Мансийском округе — Югре.

Ранее судья Лариса Семёнова сообщила, что, по информации адвоката Сечина, у главы «Роснефти» до конца 2017 года будет очень плотный график. Однако защита настаивает, что Игорь Сечин — ключевой свидетель по делу, и экс-министра Улюкаева имеет смысл допрашивать только после главы «Роснефти».

Улюкаев прибыл в зал суда — на этот раз за 10 минут до начала заседания.

«Год назад не было, теперь есть».

В этот раз экс-министр удивил публику тем, что пришёл прямо в зал суда в куртке, пояснив:

Несмотря на запрет общаться с подсудимым, журналистам удалось получить совет от экс-министра по выбору литературы — по его словам, «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо оказался лучшей книгой, прочитанной им в течение судебного разбирательства.

Судья снова зачитывает письмо о невозможности для Сечина прибыть в суд.

Также упоминается о крайне плотном графика Сечина до конца 2017 года.

Опять говорится о том, что Сечин подтверждает ранее данные им показания и не возражает против их оглашения.

По её словам, были совершены нарушения составления дела на досудебной стадии, что не позволяет продолжать рассмотрение.

В таком случае получается, что передача взятки вовсе совершена, когда уже была одобрена приватизация ПАО «Башнефть».

Дело составлено без указания точного времени и места совершения правонарушения, при этом есть противоречия — то указывается, что требование взятки совершено примерно в «октябре-ноябре», то просто 28 октября.

Общение Сечина с Улюкаевым в Гоа наблюдали другие люди, в том числе ответственные за безопасность гостей — о подаче знака пальцами никто не свидетельствовал.

«Указаны место и время совершения преступления, они противоречат доказательствам, исследованным в процессе», — констатирует адвокат Квеидзе.

«В сообщении о преступлении за подписью Феоктистова дата вообще не называется», — отметила адвокат.

Квеидзе продолжает излагать установленные обстоятельства о том, что именно Сечин стал инициатором встречи, со стороны Улюкаева никаких сигналов о желании организовать встречу ради предполагаемой взятки не было.

Квеидзе напомнила, что две расшифровки разговоров Сечина и Улюкаева противоречат друг другу — в одной упомянут Гоа, в другой нет.

В заключении не указаны условия, которые создал Улюкаев для организации передачи взятки, добавила Квеидзе.

Адвокат Гриднев констатирует, что на сегодняшний день защита практически закончила представлять доказательства — если не считать ожидаемые показания Сечина.

На текущей стадии никаких свидетельств вины Улюкаева нет, указывает он.

«Суд выполняет несвойственные для него функции», — возмутился он.

По его словам, суд, получается, выполняет функцию закрытия пробелов, которые совершила прокуратура. По его мнению, дело следует отправить обратно в прокуратуру, чтобы прокуроры доделали свою работу.

«Мы предлагаем не затягивать следствие, не оттягивать тот важный повод, ради которого мы сегодня собрались, и перейти к допросу Улюкаева».

Непорожный уверен, что оснований для возвращения дела нет:

«Защита не привела ни одного обстоятельства, чтобы суд принял решение о возвращении дела в прокуратуру. Поскольку такие доказательства отсутствует», — категоричен прокурор Филипчук .

«Всем очевидно, что искомую фразу, на которую ссылается защитник, все слышали. Всё прекрасно понятно», — указал Филипчук.

По его словам, защитник при ходатайстве вырывал слова из контекста, перечисляя нестыковки.

Отметим, что несмотря на то, что Непорожный посетовал на то, что сбился со счёту от ходатайств защиты о возвращении дела в прокуратуру, ранее адвокаты в беседе с журналистами упоминали, что ходатайствовали о возвращении дела обратно в прокуратуру лишь один раз.

По мнению прокуроров, текущее ходатайство защиты могло составить «неплохую» аргументацию в прении сторон, однако зачем использовать это для возвращения дела в суд, по их мнению, неясно.

Таким образом, основным аргументом защиты для возвращения дела в прокуратуру служит то, что в материалах дела не установлено точной даты и времени требования Улюкаевым взятки у Сечина.

«Неявка одного свидетеля — это недостаточный повод», — прямо сказал в ходе своего выступления по поводу ходатайства Непорожный.

Из выступления прокуроров ясно: они считают, что попытка вернуть дело в прокуратуру спровоцирована неявкой Сечина в суд.

Адвокаты остались в зале суда, прокуроры вышли. Улюкаев о чём-то переговаривается с адвокатом Квеидзе, попивая воду.

Судья пока что не вернулась. Все сидят в тишине. Экс-министр, кажется, слегка взволнован.

Однако старается выглядеть уверенным и держаться на позитиве. Когда адвокат Гриднев хотел проветрить зал, открыв форточку, Улюкаев пошутил:

Напомним, что в первый раз Сечина вызвали в суд 13 ноября. Глава «Роснефти» не смог прибыть как 13-го, так и 15 ноября в Москву из-за командировки в Сочи, где проходила встреча президентов России и Турции.

На предыдущем заседании, 22 ноября, на суде выступила эксперт Елена Галяшина , которая выявила множество ошибок и некорректных заключений в анализе специалистов «Южного экспертного центра» разговоров Сечина и Улюкаева.

Улюкаев, отвечая на вопрос адвоката Гриднева, подтвердил, что обвинение ему понятно, но он его не признаёт.

Улюкаев рассказывает о своей роли в процессе принятия решения. По его словам, на совещаниях он высказывался лишь о нежелательности участия в приватизации иностранных инвесторов.

Критерии отбора потенциальных инвесторов были в ответственности агента, которым был назначен «ВТБ Капитал».

Улюкаев заявляет, что поручение Дворковича о нецелесообразности участия госкомпаний в приватизации поступило до того, как экс-министр узнал о том, что это решение продиктовано обращением Сечина к президенту. При этом смысл обращения Улюкаев тогда не понял.

Улюкаев подчеркнул, что считал и считает участие госкомпаний в приватизации нецелесообразным и противоречащим духу приватизации.

Однако это его личное мнение, и на решение оно не влияло, подчеркнул он.

По его словам, в Минэнерго участие «Роснефти» считали нецелесообразным, в Росимуществе — допустимым.

Поскольку в уставном капитале доля госакций незначительна, МЭР в целом склонялась к позиции Росимущества, указал Улюкаев.

В докладе 10 августа 2016 года эксперты МЭР зафиксировали, что никаких препятствий для участия «Роснефти» в приватизации нет.

По словам Улюкаева, он вносил только редакторские правки в заключение МЭР, а также убрал те абзацы, которые «выходили за рамки постановления правительства».

Раньше один из свидетелей заявлял, что эти абзацы были в конце документа и влияли существенно на вывод доклада.

Прокурор продолжает спрашивать у Улюкаева детали о решении по приватизации «Башнефти».

Помимо прочего, Улюкаев указал, что блокировка решения о приватизации не входила в компетенцию МЭР — это решение могло произойти только по постановлению правительства.

Председатель правительства лишь давал поручения проработать детали приватизации, но влияния на решения это оказать не могло.

Решение о покупке пакета акций было принято на совещании 30 сентября 2016 года, указал Улюкаев.

В докладе правительству Улюкаев указал, что поскольку «Роснефть» сама находилась в приватизации, приватизация пакета «Башнефти» этой компанией принесёт особенно существенную выгоду государству.

В процессе выработки и подготовки решения о приватизации Улюкаев несколько раз встречался с Сечиным.

Вопрос о приватизации пакета «Башнефти» «Роснефтью» был практически решён в августе, и дальше рассматривались только технические детали и прочие обстоятельства проведения сделки.

В последний раз Улюкаев обсудил лично аспекты приватизации 15 октября на саммите БРИКС в Индии. До этого общение происходило исключительно в рамках служебной переписки.

Гриднев уточняет, могли ли этот разговор слышать кто-либо из присутствующих.

Улюкаев утверждает, что после этого встреч с Сечиным не было.

Улюкаев отрицает обвинения в его сторону. Никаких угроз от него не поступало, как и требований взятки:

Улюкаев утверждает, что на саммите разговор был короткий и шутливый. Сечин отметил, что работа про подготовке сделки идёт хорошо, а Улюкаев пошутил, что Сечина представят за это к госнаграде. После этого глава «Роснефти» пообещал подарить вино, которое Улюкаев «никогда не пробовал», за хорошую работу.

Костин едва ли мог услышать детали разговора, как и кто-либо другой. В зале было шумно.

В течение месяца после Гоа Улюкаев с Сечиным по поводу приватизации не контактировал. И вообще не встречался.

Однако в Гоа Сечин и Улюкаев договорились о том, что встретятся потом в Москве, чтобы обсудить детали приватизации более конкретно.

По словам обвиняемого, такая договоренность была достигнута из-за того, что до дэдлайна оставалось около двух месяцев, но в МЭР было крайне мало информации о сделке.

Между возвращением из Гоа и 14 ноября контакта с Сечиным у Улюкаева не было. Сечин просил приехать Улюкаева в офис достаточно настойчиво, и экс-министр согласился, несмотря на то, что выбранное Сечиным время для него было неудобно.

До того, как пошли попить чай, всё в его версии излагается как обычно.

До этого случая Сечин два или три раза приезжал к Улюкаеву в министерство и заходил в кабинет с объёмистой сумкой с презентами.

Когда Улюкаев взял сумку под ёлкой, экс-министр первым делом подумал о том самом вине, которого «он никогда не пробовал».

Сечин рассказал, что «заинтересованности у потенциальных инвесторов в покупке акции нет, но они готовы кредитовать сделку в полном объеме». Улюкаева такой ответ удивил, но закончить беседу не удалось — затем глава «Роснефти» спешно начал заканчивать встречу.

На этой стадии Улюкаеву вручили ту самую корзину с колбасой. Улюкаев ничего странного в этом не увидел — вполне в рамках этикета.

12:58

«Только мы начали подробнее обсуждать приватизационную сторону вопроса, как Сечин начал завершать встречу, сославшись на отсутствие времени. Это было минут пятнадцать. Спустившись к машине, увидел корзинку. Я собрался ехать в министерство, но на выезде нас задержали сотрудники ФСБ», — рассказал Улюкаев.

12:59 После задержания Улюкаев не сразу вспомнил, что ему выдали вместе с сумкой ключ.

12:59 Вспомнил, когда уже попросили открыть сумку с деньгами.

13:00 Протокола никакого во время самого задержания не велось, никаких пояснений Улюкаеву или его водителю дано не было. Но была видеосъёмка.

13:00 Протокол составили после завершения всех действий.

13:00 6—7 часов шёл процесс.

13:02 «О добровольности речи не шло. Я не мог аргументированно воспрепятствовать действиям сотрудников ФСБ», — Улюкаев.

13:02 К нему приставили сотрудника ФСБ. После составления протокола Улюкаев всё ещё не мог покинуть место.

13:03 Улюкаев сначала не сказал, что было в сумке, из-за неожиданности происходящего. Позже уже вспомнил, что, по идее, должно быть вино.

13:03 «Сначала я в шоке сказал, что не знаю, что в сумке. Когда прошло несколько часов и я успокоился, уже в помещении «Роснефти» я предположил, что там коробки с вином», — заявил Улюкаев.

13:04 Следователь не предлагал Улюкаеву ни пригласить адвоката, ни оказать ему необходимости помощь (медицинскую).

13:05 Улюкаев мог ходить по зданию, но даже в туалет его сопровождал сотрудник ФСБ.

13:08 Улюкаев понимал, что имеет право на адвоката (хотя его не уведомили), но отнёсся спокойно — решил, что сможет ответить на всё сам, поскольку ничего плохого не совершил.

13:08 Протокол стали составлять только в 4—5 утра. Совершить звонок, в том числе адвокату, Улюкаев мог только после составления протокола.

13:09 Улюкаева начали допрашивать в качестве подозреваемого ещё до того, как к нему прибыл адвокат — рано утром экс-министр его всё-таки вызвал, когда у него возникла возможность позвонить жене.

13:09 Адвокат Каштанова прибыла к Улюкаеву в 9 утра в следком.

13:09 Суд объявил технический перерыв.

13:16 В ходе допроса Улюкаев подчеркнул, что действия Сечина были «спланированной провокацией» против него. «Показания Сечина свидетельствуют об их ложном характере и цели меня оговорить», — подчеркнул Улюкаев, отвечая на вопросы адвокатов.

13:18 Экс-министр подчеркнул, что все следственные действия до заключения протокола никак ему не объяснялись — даже обработку спецпрепаратом рук никак не прокомментировали.

13:24 Перед перерывом адвокаты также успели уточнить, какие у Улюкаева лица на иждивении. Улюкаев перечислил: пожилые родители 1931 и 1932 годов рождения, дети 2005 и 2010 годов рождения, а также жена.

13:30 В ходе допроса Улюкаев подчёркивал, что угрожать какими-либо отрицательными заключениями ему было просто бессмысленно, поскольку на процесс такие действия объективно не могли оказать никакого эффекта.

13:34 Отметим, что при упоминании подарков от Сечина Улюкаев указал на дорогие часы — ранее следователи обнаружили дорогие часы четырёх марок в кабинете экс-министра.

13:38 Заседание продолжается.

13:39 Теперь спрашивают гособвинители.

13:40 «Вы ничего не рассказали о ваших взаимоотношениях с Сечиным», — подметил прокурор.

13:41 Неофициальных праздников у Улюкаева с Сечиным никаких не было.

13:43 «Просто так друг к другу гостить не ездили», — говорит экс-министр.

13:44 Никаких конфликтных ситуаций с Сечиным не было. Отношения поддерживались сугубо деловые.

13:45 Сечин иногда дарил подарки, но это было в порядке привычных норм этикета, которых придерживался глава «Роснефти». Бывали подарки, которые Игорь Сечин передавал не лично, а в посылке.

13:47 Сам Улюкаев подарков Сечину не дарил — только отправлял открытки.

13:47 Корзинки Сечин именно присылал, а не передавал лично.

13:47 Прокурор спрашивает, в каком качестве спрашивали мнения Улюкаева о приватизации на совещаниях — как эксперта-экономиста или сотрудника МЭР?

13:53 «Я с самого начала хотел спросить, а с какой целью в начале августа 2016 года давали комментарии (о целесообразности допуска к приватизации), если к этому времени уже во всю действовал отдел ВТБ, который и вправе решать эти вопросы?», — спрашивает прокурор Непорожный.

13:54 Речь об интервью, где Улюкаев сказал о Роснефти как о «ненадлежащем покупателе».

13:54 Сказано это было на саммите в Лаосе, уточнил подсудимый.

13:55 Непорожный просит Улюкаева не отходить от темы и не ссылаться на чужие мнения — зачем всё-таки тогда ещё глава МЭР давал комментарии по этой теме до принятия официального решения?

13:58 «Это общераспространённая практика», — ответил Улюкаев.

13:59 Непорожный спрашивает, почему, если Улюкаев всегда был против приватизации, ни в одном из документов не содержится соответствующей оценки в официальных документах, в докладах.

14:00 Адвокаты считают формулировку вопроса некорректной.

14:00 Прокурор третий раз пытается переформулировать вопрос.

14:01 Улюкаев снова поясняет свою точку зрения: «Однако позиция МЭР излагается в соответствующих документах». Экс-министр, иными словами, ссылается на консолидированную позицию министерства, которая и нашла отражение в документах.

14:01 Улюкаев говорит, что ему трудно разговаривать из-за проблем с полостью рта — ранее адвокаты рассказали, что у экс-министра проблемы с зубным мостом.

14:01 Улюкаев в очередной раз опроверг идею, что он в качестве министра имел какую-либо возможность повлиять на участие в приватизации «Роснефти».

14:02 Непорожный пытается копать глубже: на какие нормы регламента ссылается подсудимый, объясняя невозможность направить собственное заключение от своего лица.

14:02 По словам Улюкаева, процедура очень формализована — хотя Улюкаев мог отправить заключение от своего лица, сделать это было непросто. Кроме того, Улюкаев счёл это нецелесообразным.

14:02 «С моей точки зрения, самодеятельность, то есть высказывание позиции, которая выходит за законодательные рамки, была неуместной», — заявил Улюкаев.

14:03 Улюкаев не помнит, отправлял ли со своим мнением заключения в правительство, а не только консолидированную позицию МЭР.

14:03 Непорожный снова говорит, что ему приходится догадываться, что говорит Улюкаев. «Я правда не слышу, что говорит подсудимый», — сетует он.

14:04 «Как только стала затрагиваться сторона денег, сразу слышимость стала ниже», — возмущается прокурор.

14:04 Улюкаев сегодня часто пьёт воду из бутылки.

14:05 Непорожный продолжает допытываться, почему Улюкаев, раз он считал сделку нецелесообразной, не обратился в правительство, чтобы повлиять на сделку.

14:05 Защита возмущается: подсудимый уже неоднократно отвечал на этот вопрос.

14:05 Протест отклоняется. Адвокат Каштанова, выступившая с обращением, улыбнулась.

14:08 Улюкаев объясняет, какие процедурные обязанности были у МЭР перед правительством по вопросу подготовки приватизации.

14:08 В октябре 2016 года Улюкаев заявил о том, что сделка с «Роснефтью» принесёт большие выгоды государства. «Раньше этого не понимали?» — спрашивает Непорожный.

14:08 Улюкаев, рассуждая о докладах, слегка запутался в датах. Прокурор поправил.

14:09 Речь о том, что затем покупка акций «Башнефти» позволит дороже приватизировать акции самой «Роснефти».

14:09 Улюкаев ссылается на то, что появилось исследование, которое обнаружило «синергетический эффект» от приватизации.

14:11 Непорожный вновь указал, что приходится заново спрашивать уже освещённые сегодня ранее детали из-за того, что подсудимый тихо говорит.

14:13 «Стоимость компании «Роснефть» не просто вырастет из-за добавления стоимости ПАО «Башнефть», а процесс производства, переработки нефти улучшится, повысится эффективность компании и снизятся издержки — выше, чем просто сумма стоимостей акций», — пояснил суть синергетического эффекта Улюкаев.

14:13 «До октября 2016 года вы этого не знали?» — уточнил Непорожный.

14:14 Улюкаев отвечает, что принял этот вывод по результатам исследования.

14:14 «Мы основывались на заключении «ВТБ Капитала», который, в свою очередь, базировался на оценке «Роснефти», — заявил Улюкаев.

14:17 Теперь Непорожный спрашивает детали по поводу поручения президента о продаже 19% «Роснефть» — проверяет, насколько министр осведомлён и в этом вопросе.

14:17 Письмо Сечина президенту Улюкаев увидел вместе с поручением правительства в июне 2016 года.

14:18 В письме Сечина были «только голословные утверждения и общие слова» — никаких данных по синергетическому эффекту там не было, подчеркнул Улюкаев.

14:21 Непорожный интересуется, почему, если на саммите Улюкаев с Сечиным договорился побыстрее решать вопрос приватизации, то потом целый месяц он ничего не предпринимал, чтобы побыстрее решить этот вопрос — ведь, как утверждает Улюкаев, он больше с Сечиным не встречался до самого вызова в офис «Роснефти».

14:21 Улюкаев отвечает, что понимал, что у Сечина был очень напряжённый график, который становится только плотнее к концу года.

14:27 Это речь о приватизации «Роснефти». МЭР было поручено обеспечить контроль за продажей.

14:27 «Отправляли в правительство доклады на основе отчётов банка Intesa, который был агентом по приватизации. Мы фактически брали их доклады, писали сопроводительное письмо и отправляли в правительство», — пояснил Улюкаев процедуру.

14:27 Защита пытается опротестовать вопросы Непорожного.

14:28 Каким образом МЭР пыталась обеспечить контроль приватизации, если Улюкаев даже не встречался с Сечиным в течение месяца, несмотря на дэдлайн.

14:28 По словам Улюкаева, к 14 ноября в правительство было направлено два доклада по этой приватизации.

14:29 Улюкаев плохо помнит, когда доклады направлялись. «В конце сентября и в начале октября. Ориентировочно», — отвечает он.

14:29 Непорожный зачитывает противоречия в показаниях. При первоначальных показаниях Улюкаев сразу вспомнил, что в сумке якобы находится вино, указал он.

14:31 Кроме того, Улюкаев заявлял ранее, что также дарил и сам алкоголь Сечину.

14:32 Некоторые противоречия связаны также с деталями беседы в Гоа. Прокурор отметил, что это «существенные противоречия». Адвокат Гриднев выступил с протестом. По его мнению, на суть дела они особо не влияют.

14:32 Сам Улюкаев никак выявленные противоречия не прокомментировал.

14:36 Непорожный оглашает показания Улюкаева, тем не менее судья опять на его стороне.

14:37 Первоначальные показания были даны 29 июня.

14:47 Пока что существенных расхождений в показаниях нет. В первоначальных показаниях Улюкаев также указывал, что не менял свою личную точку зрения на приватизацию «Башнефти» — всегда оставалось отрицательное отношение.

14:50 «Требование взятки с моей стороны было бы по меньшей мере нелепо», — указывал Улюкаев, поскольку сделка была к тому моменту уже фактически закрыта.

14:51 Улюкаев уточнил, что не искал встречи с Сечиным в течение месяца — глава «Роснефти» вызвал его на встречу сам.

14:51 Улюкаев характеризовал отношение Сечина к себе на встрече как дружелюбное.

14:52 Непорожный отметил, что ранее Улюкаев заявлял о том, что теоретически МЭР могла бы выступить с просьбой правительству установить дополнительные ограничения на приватизацию, хотя и это не входило в обычную практику министерства.

14:58 Вопрос об обращении к президенту о приватизации «Башнефти» укладывался в стандартную практику или нет, спрашивает Непорожный. Ранее Улюкаев заявил, что удивился, почему Сечин обратился об этом к президенту. Однако защита указывает, что такого заявления Улюкаев не делал.

14:59 Формулировка «исходя из нецелесообразности» (в поручении Дворковича) была только в поручении касательно «Роснефти», спрашивает Непорожный. Улюкаев ответил: «Кажется, да».

15:05 Защита несколько раз протестовала против формулировок Непорожного. Гриднев уже возмущён: «Он что, пятый раз будет отвечать, что он не мог повлиять на сделку?»

15:06 Улюкаев говорит очень глухо и с большим трудом. Зачастую его трудно понять.

15:06 Теперь уже возмущена и судья: требует задавать не наводящие вопросы, а указывать конкретные противоречия.

15:07 «Я пытаюсь задавать, а вы постоянно опротестовываете!» — отреагировал Непорожный.

15:07 Прокурор взял время на раздумье. Вопрос решила задать судья Семёнова. Она решила уточнить, зачем Улюкаев поехал в «Роснефть»? Улюкаев отметил, что Сечин, во-первых, был настойчив, а во-вторых, хотел разобраться с вопросом по приватизации.

15:09 Непорожный очень долго пытался выяснить, почему при звонке Сечина 14 ноября Улюкаев подумал, что они обсудят кандидатуры в совет директоров «Роснефти», хотя в Гоа о таком не говорилось.

15:14 По словам Улюкаева, формулировка о «нецелесообразности в приватизации» появилась в поручении правительства только лишь в связи с обращением «Роснефти» к президенту Владимиру Путину.

15:15 Адвокаты неоднократно в ходе опроса заявляли, что Непорожный фактически комментирует ответы подсудимого, а не задаёт конструктивные вопросы.

15:15 Непорожный, в частности, несколько раз по кругу пытался допытаться, почему было бессмысленно требовать взятку (с момента закрытия сделки прошёл к тому моменту месяц). Прокурор также задал несколько наводящих вопросов по поводу реакции Улюкаева на сумку с деньгами. В частности, на вопрос Непорожного о том, почему Улюкаев даже не поблагодарил Сечина за вино, подсудимый ответил, что было холодно и элементарно не сообразил. Прокурор также пытался узнать у Улюкаева, когда подсудимый дарил Сечину спиртное, если всё-таки дарил. Улюкаев уточнил у судьи, должен ли он отвечать на этот вопрос — после чего вопрос был снят.

15:21 Материалы судебного заседания приобщаются к делу. Допрос завершён, адвокат Гриднев сообщил о завершении предоставления доказательств.

15:21 Суд переходит к «дополнениям судебного следствия», заявила судья. Непорожный просит отложить заседание.

15:24 Гриднев жалуется на то, что защиту фактически заставили перейти к показаниям Улюкаева. Он серьёзно раздражён.

15:27 «Мы вынуждены перейти к прениям», — заявила Квеидзе.

15:28 Судья предлагает перенести заседание на завтра, 28 ноября.

15:28 Адвокат Каштанова возмущена — слишком мало времени для подготовки. В ответ на слова прокурора, что сегодня обвинение не готово предоставить дополнения, адвокат Гриднев призвал перейти к прениям. Его поддержали и другие адвокаты. Однако в результате судья сторону обвинения, перенеся заседание на завтра.

15:30 «Значит так, суд постановил 28 ноября 11 часов», — отрезала Семёнова. Адвокаты злы.

15:32 «Могу успокоить защиту. Ничего такого, с чем вы не знакомы, не будет. Мы допросим эксперта, который провёл психолого-лингвистическую экспертизу», — выразил слова поддержки адвокатам прокурор.

15:33 Гриднев требовал, чтобы дополнения обвинение привело сегодня, однако прокуроры оказались к этому не готовы.

15:34 После заседания Гриднев констатировал, что та стадия, на которой имело бы смысл допрашивать Сечина, уже прошла.