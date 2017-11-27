Архив ИА REGNUM
Алексей Улюкаев
11:23

27 ноября в Замоскворецком суде Москвы пройдет очередное заседание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Главу «Роснефти» Игоря Сечина вызвали уже в четвёртый раз в суд для дачи показаний. Ранее Сечин не являлся на заседания в связи с командировками. Так, в прошлый раз, 22 ноября, он не явился в суд из-за заседания по случаю приобретения «Роснефтью» Кондинского месторождения в Ханты-Мансийском округе — Югре.

11:24

Ранее судья Лариса Семёнова сообщила, что, по информации адвоката Сечина, у главы «Роснефти» до конца 2017 года будет очень плотный график. Однако защита настаивает, что Игорь Сечин — ключевой свидетель по делу, и экс-министра Улюкаева имеет смысл допрашивать только после главы «Роснефти».

11:24

Улюкаев прибыл в зал суда — на этот раз за 10 минут до начала заседания.

11:24

В этот раз экс-министр удивил публику тем, что пришёл прямо в зал суда в куртке, пояснив:

«Год назад не было, теперь есть».

11:24

Несмотря на запрет общаться с подсудимым, журналистам удалось получить совет от экс-министра по выбору литературы — по его словам, «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо оказался лучшей книгой, прочитанной им в течение судебного разбирательства.

11:25

Судья Семёнова пришла в зал — заседание начинается.

11:25

Судья снова зачитывает письмо о невозможности для Сечина прибыть в суд.

11:26

Также упоминается о крайне плотном графика Сечина до конца 2017 года.

11:26

Опять говорится о том, что Сечин подтверждает ранее данные им показания и не возражает против их оглашения.

11:27

Адвокат Квеидзе ходатайствует о возвращении дела прокурорам.

11:27

По её словам, были совершены нарушения составления дела на досудебной стадии, что не позволяет продолжать рассмотрение.

11:27

Дело составлено без указания точного времени и места совершения правонарушения, при этом есть противоречия — то указывается, что требование взятки совершено примерно в «октябре-ноябре», то просто 28 октября.

В таком случае получается, что передача взятки вовсе совершена, когда уже была одобрена приватизация ПАО «Башнефть».

11:28

Общение Сечина с Улюкаевым в Гоа наблюдали другие люди, в том числе ответственные за безопасность гостей — о подаче знака пальцами никто не свидетельствовал.

11:28

«Указаны место и время совершения преступления, они противоречат доказательствам, исследованным в процессе», — констатирует адвокат Квеидзе.

11:28

«В сообщении о преступлении за подписью Феоктистова дата вообще не называется», — отметила адвокат.

11:29

Квеидзе продолжает излагать установленные обстоятельства о том, что именно Сечин стал инициатором встречи, со стороны Улюкаева никаких сигналов о желании организовать встречу ради предполагаемой взятки не было.

11:29

Квеидзе напомнила, что две расшифровки разговоров Сечина и Улюкаева противоречат друг другу — в одной упомянут Гоа, в другой нет.

11:30

В заключении не указаны условия, которые создал Улюкаев для организации передачи взятки, добавила Квеидзе.

11:30

Адвокат Гриднев констатирует, что на сегодняшний день защита практически закончила представлять доказательства — если не считать ожидаемые показания Сечина.

11:30

На текущей стадии никаких свидетельств вины Улюкаева нет, указывает он.

11:30

По его словам, суд, получается, выполняет функцию закрытия пробелов, которые совершила прокуратура. По его мнению, дело следует отправить обратно в прокуратуру, чтобы прокуроры доделали свою работу.

«Суд выполняет несвойственные для него функции», — возмутился он.

11:31

Прокурор Непорожный «сбился со счёту, сколько ходатайствует защита».

Непорожный уверен, что оснований для возвращения дела нет:

«Мы предлагаем не затягивать следствие, не оттягивать тот важный повод, ради которого мы сегодня собрались, и перейти к допросу Улюкаева».

11:31

«Защита не привела ни одного обстоятельства, чтобы суд принял решение о возвращении дела в прокуратуру. Поскольку такие доказательства отсутствует», — категоричен прокурор Филипчук.

11:32

По его словам, защитник при ходатайстве вырывал слова из контекста, перечисляя нестыковки.

«Всем очевидно, что искомую фразу, на которую ссылается защитник, все слышали. Всё прекрасно понятно», — указал Филипчук.

11:32

Суд удаляется в совещательную комнату для решения вопроса.

11:32

Отметим, что несмотря на то, что Непорожный посетовал на то, что сбился со счёту от ходатайств защиты о возвращении дела в прокуратуру, ранее адвокаты в беседе с журналистами упоминали, что ходатайствовали о возвращении дела обратно в прокуратуру лишь один раз.

11:32

По мнению прокуроров, текущее ходатайство защиты могло составить «неплохую» аргументацию в прении сторон, однако зачем использовать это для возвращения дела в суд, по их мнению, неясно.

11:33

Таким образом, основным аргументом защиты для возвращения дела в прокуратуру служит то, что в материалах дела не установлено точной даты и времени требования Улюкаевым взятки у Сечина.

11:34

Из выступления прокуроров ясно: они считают, что попытка вернуть дело в прокуратуру спровоцирована неявкой Сечина в суд.

«Неявка одного свидетеля — это недостаточный повод», — прямо сказал в ходе своего выступления по поводу ходатайства Непорожный.

11:36

Адвокаты остались в зале суда, прокуроры вышли. Улюкаев о чём-то переговаривается с адвокатом Квеидзе, попивая воду.

11:50

Судья пока что не вернулась. Все сидят в тишине. Экс-министр, кажется, слегка взволнован.

11:53

Однако старается выглядеть уверенным и держаться на позитиве. Когда адвокат Гриднев хотел проветрить зал, открыв форточку, Улюкаев пошутил:

«В Европу прорубить окно хотите?»

12:00

[[[picture2]]]

12:05

Напомним, что в первый раз Сечина вызвали в суд 13 ноября. Глава «Роснефти» не смог прибыть как 13-го, так и 15 ноября в Москву из-за командировки в Сочи, где проходила встреча президентов России и Турции.

12:06

На предыдущем заседании, 22 ноября, на суде выступила эксперт Елена Галяшина, которая выявила множество ошибок и некорректных заключений в анализе специалистов «Южного экспертного центра» разговоров Сечина и Улюкаева.

12:08

Судья вернулась в зал. Быстро зачитывает детали ходатайства защиты.

12:10

Суд отказал защите.

12:10

Улюкаева вызвали отвечать на вопросы.

12:13

Улюкаев, отвечая на вопрос адвоката Гриднева, подтвердил, что обвинение ему понятно, но он его не признаёт.

12:13

Экс-министр подробно рассказывает о процедуре принятия решения по приватизации пакета акций ПАО «Башнефть».

12:18

Улюкаев рассказывает о своей роли в процессе принятия решения. По его словам, на совещаниях он высказывался лишь о нежелательности участия в приватизации иностранных инвесторов.

12:19

Критерии отбора потенциальных инвесторов были в ответственности агента, которым был назначен «ВТБ Капитал».

12:20

Экс-министр проводил рабочие совещания «с Росимуществом, «ВТБ Капиталом», «Башнефтью» и сотрудниками Минэкономразвития».

12:25

Улюкаев заявляет, что поручение Дворковича о нецелесообразности участия госкомпаний в приватизации поступило до того, как экс-министр узнал о том, что это решение продиктовано обращением Сечина к президенту. При этом смысл обращения Улюкаев тогда не понял.

12:25

Улюкаев подчеркнул, что считал и считает участие госкомпаний в приватизации нецелесообразным и противоречащим духу приватизации.

12:25

Однако это его личное мнение, и на решение оно не влияло, подчеркнул он.

12:26

По его словам, в Минэнерго участие «Роснефти» считали нецелесообразным, в Росимуществе — допустимым.

12:27

Поскольку в уставном капитале доля госакций незначительна, МЭР в целом склонялась к позиции Росимущества, указал Улюкаев.

12:27

В докладе 10 августа 2016 года эксперты МЭР зафиксировали, что никаких препятствий для участия «Роснефти» в приватизации нет.

12:28

По словам Улюкаева, он вносил только редакторские правки в заключение МЭР, а также убрал те абзацы, которые «выходили за рамки постановления правительства».

12:28

Раньше один из свидетелей заявлял, что эти абзацы были в конце документа и влияли существенно на вывод доклада.

12:32

Прокурор продолжает спрашивать у Улюкаева детали о решении по приватизации «Башнефти».

12:32

Помимо прочего, Улюкаев указал, что блокировка решения о приватизации не входила в компетенцию МЭР — это решение могло произойти только по постановлению правительства.

12:32

Председатель правительства лишь давал поручения проработать детали приватизации, но влияния на решения это оказать не могло.

12:35

Решение о покупке пакета акций было принято на совещании 30 сентября 2016 года, указал Улюкаев.

12:37

В докладе правительству Улюкаев указал, что поскольку «Роснефть» сама находилась в приватизации, приватизация пакета «Башнефти» этой компанией принесёт особенно существенную выгоду государству.

12:38

В процессе выработки и подготовки решения о приватизации Улюкаев несколько раз встречался с Сечиным.

12:39

Вопрос о приватизации пакета «Башнефти» «Роснефтью» был практически решён в августе, и дальше рассматривались только технические детали и прочие обстоятельства проведения сделки.

12:40

В последний раз Улюкаев обсудил лично аспекты приватизации 15 октября на саммите БРИКС в Индии. До этого общение происходило исключительно в рамках служебной переписки.

12:41

Гриднев уточняет, могли ли этот разговор слышать кто-либо из присутствующих.

12:41

«Вряд ли слышал кто-то целый разговор», — ответил Улюкаев.

12:41

Улюкаев утверждает, что после этого встреч с Сечиным не было.

12:42

Улюкаев отрицает обвинения в его сторону. Никаких угроз от него не поступало, как и требований взятки:

«Не подтверждаю».

12:45

Улюкаев утверждает, что на саммите разговор был короткий и шутливый. Сечин отметил, что работа про подготовке сделки идёт хорошо, а Улюкаев пошутил, что Сечина представят за это к госнаграде. После этого глава «Роснефти» пообещал подарить вино, которое Улюкаев «никогда не пробовал», за хорошую работу.

12:45

Костин едва ли мог услышать детали разговора, как и кто-либо другой. В зале было шумно.

12:45

В течение месяца после Гоа Улюкаев с Сечиным по поводу приватизации не контактировал. И вообще не встречался.

12:45

Приглашение Сечина встретиться Улюкаев воспринял с удивлением.

12:46

Однако в Гоа Сечин и Улюкаев договорились о том, что встретятся потом в Москве, чтобы обсудить детали приватизации более конкретно.

12:49

По словам обвиняемого, такая договоренность была достигнута из-за того, что до дэдлайна оставалось около двух месяцев, но в МЭР было крайне мало информации о сделке.

12:50

Между возвращением из Гоа и 14 ноября контакта с Сечиным у Улюкаева не было. Сечин просил приехать Улюкаева в офис достаточно настойчиво, и экс-министр согласился, несмотря на то, что выбранное Сечиным время для него было неудобно.

12:50

Сечин рассказывает детали той самой встречи с Улюкаевым.

12:51

До того, как пошли попить чай, всё в его версии излагается как обычно.

12:53

До этого случая Сечин два или три раза приезжал к Улюкаеву в министерство и заходил в кабинет с объёмистой сумкой с презентами.

12:54

«Объёмы» Улюкаев трактовал как средства, привлекаемые «Роснефтью» для выкупа акций.

12:54

Объём означал фондирование сделки, полагал Улюкаев.

12:55

Когда Улюкаев взял сумку под ёлкой, экс-министр первым делом подумал о том самом вине, которого «он никогда не пробовал».

12:56

В кабинете за чаем обсуждали приватизацию «Роснефти».

12:56

Сечин рассказал, что «заинтересованности у потенциальных инвесторов в покупке акции нет, но они готовы кредитовать сделку в полном объеме». Улюкаева такой ответ удивил, но закончить беседу не удалось — затем глава «Роснефти» спешно начал заканчивать встречу.

12:58

На этой стадии Улюкаеву вручили ту самую корзину с колбасой. Улюкаев ничего странного в этом не увидел — вполне в рамках этикета.

12:58

«Только мы начали подробнее обсуждать приватизационную сторону вопроса, как Сечин начал завершать встречу, сославшись на отсутствие времени. Это было минут пятнадцать. Спустившись к машине, увидел корзинку. Я собрался ехать в министерство, но на выезде нас задержали сотрудники ФСБ», — рассказал Улюкаев.

12:59

После задержания Улюкаев не сразу вспомнил, что ему выдали вместе с сумкой ключ.

12:59

Вспомнил, когда уже попросили открыть сумку с деньгами.

13:00

Протокола никакого во время самого задержания не велось, никаких пояснений Улюкаеву или его водителю дано не было. Но была видеосъёмка.

13:00

Протокол составили после завершения всех действий.

13:00

6—7 часов шёл процесс.

13:02

«О добровольности речи не шло. Я не мог аргументированно воспрепятствовать действиям сотрудников ФСБ», — Улюкаев.

13:02

К нему приставили сотрудника ФСБ. После составления протокола Улюкаев всё ещё не мог покинуть место.

13:03

Улюкаев сначала не сказал, что было в сумке, из-за неожиданности происходящего. Позже уже вспомнил, что, по идее, должно быть вино.

13:03

«Сначала я в шоке сказал, что не знаю, что в сумке. Когда прошло несколько часов и я успокоился, уже в помещении «Роснефти» я предположил, что там коробки с вином», — заявил Улюкаев.

13:04

Следователь не предлагал Улюкаеву ни пригласить адвоката, ни оказать ему необходимости помощь (медицинскую).

13:05

Улюкаев мог ходить по зданию, но даже в туалет его сопровождал сотрудник ФСБ.

13:08

Улюкаев понимал, что имеет право на адвоката (хотя его не уведомили), но отнёсся спокойно — решил, что сможет ответить на всё сам, поскольку ничего плохого не совершил.

13:08

Протокол стали составлять только в 4—5 утра. Совершить звонок, в том числе адвокату, Улюкаев мог только после составления протокола.

13:09

Улюкаева начали допрашивать в качестве подозреваемого ещё до того, как к нему прибыл адвокат — рано утром экс-министр его всё-таки вызвал, когда у него возникла возможность позвонить жене.

13:09

Адвокат Каштанова прибыла к Улюкаеву в 9 утра в следком.

13:09

Суд объявил технический перерыв.

13:16

В ходе допроса Улюкаев подчеркнул, что действия Сечина были «спланированной провокацией» против него.

«Показания Сечина свидетельствуют об их ложном характере и цели меня оговорить», — подчеркнул Улюкаев, отвечая на вопросы адвокатов.

13:18

Экс-министр подчеркнул, что все следственные действия до заключения протокола никак ему не объяснялись — даже обработку спецпрепаратом рук никак не прокомментировали.

13:24

Перед перерывом адвокаты также успели уточнить, какие у Улюкаева лица на иждивении. Улюкаев перечислил: пожилые родители 1931 и 1932 годов рождения, дети 2005 и 2010 годов рождения, а также жена.

13:30

В ходе допроса Улюкаев подчёркивал, что угрожать какими-либо отрицательными заключениями ему было просто бессмысленно, поскольку на процесс такие действия объективно не могли оказать никакого эффекта.

13:32

Читайте также: Сечин объяснил отсутствие на предстоящем суде по «делу Улюкаева»

13:34

Отметим, что при упоминании подарков от Сечина Улюкаев указал на дорогие часы — ранее следователи обнаружили дорогие часы четырёх марок в кабинете экс-министра.

13:38

Заседание продолжается.

13:39

Теперь спрашивают гособвинители.

13:40

«Вы ничего не рассказали о ваших взаимоотношениях с Сечиным», — подметил прокурор.

13:41

Неофициальных праздников у Улюкаева с Сечиным никаких не было.

13:43

«Просто так друг к другу гостить не ездили», — говорит экс-министр.

13:44

Никаких конфликтных ситуаций с Сечиным не было. Отношения поддерживались сугубо деловые.

13:45

Сечин иногда дарил подарки, но это было в порядке привычных норм этикета, которых придерживался глава «Роснефти». Бывали подарки, которые Игорь Сечин передавал не лично, а в посылке.

13:46

Читайте также: «Культура в загоне!»: мэр Калининграда получил сомнительный подарок

13:47

Сам Улюкаев подарков Сечину не дарил — только отправлял открытки.

13:47

Корзинки Сечин именно присылал, а не передавал лично.

13:47

Прокурор спрашивает, в каком качестве спрашивали мнения Улюкаева о приватизации на совещаниях — как эксперта-экономиста или сотрудника МЭР?

13:53

«Я с самого начала хотел спросить, а с какой целью в начале августа 2016 года давали комментарии (о целесообразности допуска к приватизации), если к этому времени уже во всю действовал отдел ВТБ, который и вправе решать эти вопросы?», — спрашивает прокурор Непорожный.

13:54

Речь об интервью, где Улюкаев сказал о Роснефти как о «ненадлежащем покупателе».

13:54

Сказано это было на саммите в Лаосе, уточнил подсудимый.

13:55

Непорожный просит Улюкаева не отходить от темы и не ссылаться на чужие мнения — зачем всё-таки тогда ещё глава МЭР давал комментарии по этой теме до принятия официального решения?

13:58

«Это общераспространённая практика», — ответил Улюкаев.

13:59

Непорожный спрашивает, почему, если Улюкаев всегда был против приватизации, ни в одном из документов не содержится соответствующей оценки в официальных документах, в докладах.

14:00

Адвокаты считают формулировку вопроса некорректной.

14:00

Прокурор третий раз пытается переформулировать вопрос.

14:01

Улюкаев снова поясняет свою точку зрения: «Однако позиция МЭР излагается в соответствующих документах».

Экс-министр, иными словами, ссылается на консолидированную позицию министерства, которая и нашла отражение в документах.

14:01

Улюкаев говорит, что ему трудно разговаривать из-за проблем с полостью рта — ранее адвокаты рассказали, что у экс-министра проблемы с зубным мостом.

14:01

Улюкаев в очередной раз опроверг идею, что он в качестве министра имел какую-либо возможность повлиять на участие в приватизации «Роснефти».

14:02

Непорожный пытается копать глубже: на какие нормы регламента ссылается подсудимый, объясняя невозможность направить собственное заключение от своего лица.

14:02

По словам Улюкаева, процедура очень формализована — хотя Улюкаев мог отправить заключение от своего лица, сделать это было непросто. Кроме того, Улюкаев счёл это нецелесообразным.

14:02

«С моей точки зрения, самодеятельность, то есть высказывание позиции, которая выходит за законодательные рамки, была неуместной», — заявил Улюкаев.

14:03

Улюкаев не помнит, отправлял ли со своим мнением заключения в правительство, а не только консолидированную позицию МЭР.

14:03

Непорожный снова говорит, что ему приходится догадываться, что говорит Улюкаев.

«Я правда не слышу, что говорит подсудимый», — сетует он.

14:04

«Как только стала затрагиваться сторона денег, сразу слышимость стала ниже», — возмущается прокурор.

14:04

Улюкаев сегодня часто пьёт воду из бутылки.

14:05

Непорожный продолжает допытываться, почему Улюкаев, раз он считал сделку нецелесообразной, не обратился в правительство, чтобы повлиять на сделку.

14:05

Защита возмущается: подсудимый уже неоднократно отвечал на этот вопрос.

14:05

Протест отклоняется. Адвокат Каштанова, выступившая с обращением, улыбнулась.

14:08

Улюкаев объясняет, какие процедурные обязанности были у МЭР перед правительством по вопросу подготовки приватизации.

14:08

В октябре 2016 года Улюкаев заявил о том, что сделка с «Роснефтью» принесёт большие выгоды государства.

«Раньше этого не понимали?» — спрашивает Непорожный.

14:08

Улюкаев, рассуждая о докладах, слегка запутался в датах. Прокурор поправил.

14:09

Речь о том, что затем покупка акций «Башнефти» позволит дороже приватизировать акции самой «Роснефти».

14:09

Улюкаев ссылается на то, что появилось исследование, которое обнаружило «синергетический эффект» от приватизации.

14:11

Непорожный вновь указал, что приходится заново спрашивать уже освещённые сегодня ранее детали из-за того, что подсудимый тихо говорит.

14:13

«Стоимость компании «Роснефть» не просто вырастет из-за добавления стоимости ПАО «Башнефть», а процесс производства, переработки нефти улучшится, повысится эффективность компании и снизятся издержки — выше, чем просто сумма стоимостей акций», — пояснил суть синергетического эффекта Улюкаев.

14:13

«До октября 2016 года вы этого не знали?» — уточнил Непорожный.

14:14

Улюкаев отвечает, что принял этот вывод по результатам исследования.

14:14

«Мы основывались на заключении «ВТБ Капитала», который, в свою очередь, базировался на оценке «Роснефти», — заявил Улюкаев.

14:17

Теперь Непорожный спрашивает детали по поводу поручения президента о продаже 19% «Роснефть» — проверяет, насколько министр осведомлён и в этом вопросе.

14:17

Письмо Сечина президенту Улюкаев увидел вместе с поручением правительства в июне 2016 года.

14:18

В письме Сечина были «только голословные утверждения и общие слова» — никаких данных по синергетическому эффекту там не было, подчеркнул Улюкаев.

14:21

Непорожный интересуется, почему, если на саммите Улюкаев с Сечиным договорился побыстрее решать вопрос приватизации, то потом целый месяц он ничего не предпринимал, чтобы побыстрее решить этот вопрос — ведь, как утверждает Улюкаев, он больше с Сечиным не встречался до самого вызова в офис «Роснефти».

14:21

Улюкаев отвечает, что понимал, что у Сечина был очень напряжённый график, который становится только плотнее к концу года.

14:27

Это речь о приватизации «Роснефти». МЭР было поручено обеспечить контроль за продажей.

14:27

«Отправляли в правительство доклады на основе отчётов банка Intesa, который был агентом по приватизации. Мы фактически брали их доклады, писали сопроводительное письмо и отправляли в правительство», — пояснил Улюкаев процедуру.

14:27

Защита пытается опротестовать вопросы Непорожного.

14:28

Каким образом МЭР пыталась обеспечить контроль приватизации, если Улюкаев даже не встречался с Сечиным в течение месяца, несмотря на дэдлайн.

14:28

По словам Улюкаева, к 14 ноября в правительство было направлено два доклада по этой приватизации.

14:29

Улюкаев плохо помнит, когда доклады направлялись.

«В конце сентября и в начале октября. Ориентировочно», — отвечает он.

14:29

Непорожный зачитывает противоречия в показаниях.

При первоначальных показаниях Улюкаев сразу вспомнил, что в сумке якобы находится вино, указал он.

14:31

Кроме того, Улюкаев заявлял ранее, что также дарил и сам алкоголь Сечину.

14:32

Некоторые противоречия связаны также с деталями беседы в Гоа.

Прокурор отметил, что это «существенные противоречия».

Адвокат Гриднев выступил с протестом. По его мнению, на суть дела они особо не влияют.

14:32

Сам Улюкаев никак выявленные противоречия не прокомментировал.

14:36

Непорожный оглашает показания Улюкаева, тем не менее судья опять на его стороне.

14:37

Первоначальные показания были даны 29 июня.

14:47

Пока что существенных расхождений в показаниях нет. В первоначальных показаниях Улюкаев также указывал, что не менял свою личную точку зрения на приватизацию «Башнефти» — всегда оставалось отрицательное отношение.

14:50

«Требование взятки с моей стороны было бы по меньшей мере нелепо», — указывал Улюкаев, поскольку сделка была к тому моменту уже фактически закрыта.

14:51

Улюкаев уточнил, что не искал встречи с Сечиным в течение месяца — глава «Роснефти» вызвал его на встречу сам.

14:51

Улюкаев характеризовал отношение Сечина к себе на встрече как дружелюбное.

14:52

Непорожный отметил, что ранее Улюкаев заявлял о том, что теоретически МЭР могла бы выступить с просьбой правительству установить дополнительные ограничения на приватизацию, хотя и это не входило в обычную практику министерства.

14:58

Вопрос об обращении к президенту о приватизации «Башнефти» укладывался в стандартную практику или нет, спрашивает Непорожный. Ранее Улюкаев заявил, что удивился, почему Сечин обратился об этом к президенту. Однако защита указывает, что такого заявления Улюкаев не делал.

14:59

Формулировка «исходя из нецелесообразности» (в поручении Дворковича) была только в поручении касательно «Роснефти», спрашивает Непорожный.

Улюкаев ответил: «Кажется, да».

15:05

Защита несколько раз протестовала против формулировок Непорожного.

Гриднев уже возмущён: «Он что, пятый раз будет отвечать, что он не мог повлиять на сделку?»

15:06

Улюкаев говорит очень глухо и с большим трудом. Зачастую его трудно понять.

15:06

Теперь уже возмущена и судья: требует задавать не наводящие вопросы, а указывать конкретные противоречия.

15:07

«Я пытаюсь задавать, а вы постоянно опротестовываете!» — отреагировал Непорожный.

15:07

Прокурор взял время на раздумье. Вопрос решила задать судья Семёнова. Она решила уточнить, зачем Улюкаев поехал в «Роснефть»?

Улюкаев отметил, что Сечин, во-первых, был настойчив, а во-вторых, хотел разобраться с вопросом по приватизации.

15:09

Непорожный очень долго пытался выяснить, почему при звонке Сечина 14 ноября Улюкаев подумал, что они обсудят кандидатуры в совет директоров «Роснефти», хотя в Гоа о таком не говорилось.

15:14

По словам Улюкаева, формулировка о «нецелесообразности в приватизации» появилась в поручении правительства только лишь в связи с обращением «Роснефти» к президенту Владимиру Путину.

15:15

Адвокаты неоднократно в ходе опроса заявляли, что Непорожный фактически комментирует ответы подсудимого, а не задаёт конструктивные вопросы.

15:15

Непорожный, в частности, несколько раз по кругу пытался допытаться, почему было бессмысленно требовать взятку (с момента закрытия сделки прошёл к тому моменту месяц).

Прокурор также задал несколько наводящих вопросов по поводу реакции Улюкаева на сумку с деньгами. В частности, на вопрос Непорожного о том, почему Улюкаев даже не поблагодарил Сечина за вино, подсудимый ответил, что было холодно и элементарно не сообразил.

Прокурор также пытался узнать у Улюкаева, когда подсудимый дарил Сечину спиртное, если всё-таки дарил. Улюкаев уточнил у судьи, должен ли он отвечать на этот вопрос — после чего вопрос был снят.

15:21

Материалы судебного заседания приобщаются к делу.

Допрос завершён, адвокат Гриднев сообщил о завершении предоставления доказательств.

15:21

Суд переходит к «дополнениям судебного следствия», заявила судья. Непорожный просит отложить заседание.

15:24

Гриднев жалуется на то, что защиту фактически заставили перейти к показаниям Улюкаева. Он серьёзно раздражён.

15:27

«Мы вынуждены перейти к прениям», — заявила Квеидзе.

15:28

Судья предлагает перенести заседание на завтра, 28 ноября.

15:28

Адвокат Каштанова возмущена — слишком мало времени для подготовки.

В ответ на слова прокурора, что сегодня обвинение не готово предоставить дополнения, адвокат Гриднев призвал перейти к прениям. Его поддержали и другие адвокаты. Однако в результате судья сторону обвинения, перенеся заседание на завтра.

15:30

«Значит так, суд постановил 28 ноября 11 часов», — отрезала Семёнова.

Адвокаты злы.

15:32

«Могу успокоить защиту. Ничего такого, с чем вы не знакомы, не будет. Мы допросим эксперта, который провёл психолого-лингвистическую экспертизу», — выразил слова поддержки адвокатам прокурор.

15:33

Гриднев требовал, чтобы дополнения обвинение привело сегодня, однако прокуроры оказались к этому не готовы.

15:34

После заседания Гриднев констатировал, что та стадия, на которой имело бы смысл допрашивать Сечина, уже прошла.

15:53

Трансляция ИА REGNUM из зала суда завершена.

Продолжение 28 ноября.