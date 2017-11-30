Воронеж, 27 ноября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Инвестиции в глубинку, деньги российских футболистов, проблемы строителей и озера Круглое, а также «черная пятница» — эти и другие темы обсуждались на страницах воронежских изданий на прошлой неделе, с 20 по 26 ноября.

Bychkov Denis Воронеж

Инвестиции без бума

О ситуации с инвестициями в аграрной сфере пишет 21 ноября «Российская газета». Издание анализирует, как в регионе поддерживают районы с низким уровнем экономического развития. Уже несколько лет в регионе предлагаются особо выгодные условия для инвесторов, готовых открывать производства в таких районах, но пока, констатирует издания, бума инвестиций не наблюдается — даже в аграрную сферу, на которую делается особая ставка.

В качестве типичного примера такого «острова невезения» приводится Терновка — это райцентр на востоке Воронежской области, вдали от крупных автомагистралей и без крупных промышленных предприятий. Вся экономика района держится лишь на сельском хозяйстве.

«Инвесторы-аграрии не идут к нам по одной простой причине — нет свободной земли. Основная масса наделов была поделена между двумя компаниями еще до моего прихода, — рассказала глава администрации Терновского района Ирина Белова, в недавнем прошлом — хозяйка ЗАО «Фруктовое». — С этими компаниями изначально не было подписано соглашение о дополнительной социальной ответственности, поэтому они не участвуют в софинансировании инфраструктурных проектов. На терновской земле занимаются растениеводством, а животноводческие комплексы и переработку расположили в соседней Тамбовской области, там же зарегистрировано все имущество. Соответственно, страдает налоговая база нашего района. Общий язык с этими фирмами не найден до сих пор. Местным же агропредприятиям и фермерам негде развивать то же самое животноводство и переработку сырья. Есть удачные начинания (например, у компании «Агротех-Гарант»), но их сдерживает нехватка площадей. Мы видим, что не везде земля используется эффективно. А изъять ее и передать кому-то другому не можем: поля исправно обрабатываются, задолженности по налогам нет».

«С подобной проблемой сталкивались в Семилукском районе (он граничит с Воронежем и к «депрессивным» не относится). Но когда группа «Черкизово» наметила построить там пять свиноферм на 40 тысяч голов каждая, то местные власти ухитрились выкроить нужные площадки. Земельные наделы забирали у фермеров, выплачивая им компенсации. Повод — неплатежи по договорам аренды (достаточно двух просрочек) или нарушение севооборота. Отношение к этой практике и к самому инвестору у семилукцев неоднозначное, однако работать на комплексах они не отказались», — отмечает издание.

«Понятно, что нет в Воронежской области участка в три-четыре тысячи гектаров, который бы лежал и ждал своего инвестора. Но наделы могут переходить из одних рук в другие. Нет товара, который бы не продавался, — вопрос в цене», — говорит глава Бутурлиновского района Юрий Матузов.

Есть в Терновке свободные участки под промпроизводства, но инвесторы не идут в район из-за его отдаленности — и отсутствия федеральных трасс.

Противоположная история — с Бутурлиновским районом, еще в 2012-м числившимся в рядах отстающих, — здесь объем инвестиций за последние годы превысил четыре миллиарда рублей.

«Нам готовы были дать дополнительные средства на создание инфраструктуры для бизнеса, но тогда к этому оказались не готовы ни мы, ни сами инвесторы, — признался глава администрации Бутурлиновского района Юрий Матузов. — Но потом сориентировались и стали использовать региональную поддержку. Так, один проект был признан особо значимым — областные власти помогли сделать к площадке дорогу, провести электричество, воду и газ. Московской фирме, которую заинтересовало у нас 600 гектаров заброшенных садов, пригодились льготы по земельному налогу — хоть как-то снизить затраты, ведь раскорчевка стоит очень дорого. Более двух миллиардов рублей инвестировала компания «Агроэко». Этим вообще только площадку дай — дальше справятся. Несут приличную социальную нагрузку, все проблемы решают, какие попросим. Недавно пришли инвесторы на мясокомбинат — у прежних собственников оборот составлял 180 миллионов рублей в год, а эти уже на полтора миллиарда вышли. Сами запустили очистные, планируют развивать деликатесный и колбасный цеха. Один крайне проблемный актив удалось передать под крыло ГК «Продимекс». Для них основной актив — земля. Но нам удалось найти понимание и в плане сохранения животноводства: для района 600−700 голов КРС принципиально важны, в том числе с точки зрения занятости населения».

По словам Матузова, очереди из инвесторов в регионе нет, но все, кто проявляет хоть какую-то заинтересованность, получают полную информацию.

«Я всегда говорю, что готов ходить к инвестору на планерку и получать «наряд»: что должны сделать районные чиновники, чтобы удалось реализовать перспективный проект. Думаю, в ветвях власти — районной и региональной — не осталось людей, настроенных вставлять бизнесу палки в колеса. Вот у нас возникла проблема с подключением к электросетям для мясокомбината. Энергетики выставили запредельные требования. Пришлось подключить правоохранительные органы и вдобавок отдать свободные мощности, которые были в распоряжении администрации».

В Воронежской области в последние годы целый ряд крупных растениеводческих хозяйств занялся животноводством — по рекомендации региональных властей, в том числе и в «депрессивных» районах, пишет «РГ». Как пояснил замгендиректора ГК «Продимекс» Вадим Ерыженский, если небольшое хозяйство не может заниматься невыгодными, но необходимыми для экономики направлениями, то агрохолдингам взять «на буксир» убыточное предприятие по силам. При этом, считает представитель бизнеса, система преференций для бизнеса в «отстающих» районах вполне разумна, но есть и оборотная сторона: у руководства районов нет рычагов для влияния на ситуацию, а существенные льготы существенно же бьют по бюджету.

Неспортивная история

На прошлой неделе получила продолжение история вокруг денег, вложенных в строительство нефтеперерабатывающего завода под Воронежем известным российским футболистом Александром Кержаковым. Выяснилось, что в создание предприятия инвестировал еще один футболист, уроженец Воронежа, бывший игрок московского «Спартака» Иван Саенко.

Как напоминает «Коммерсантъ», Ленинский суд Воронежа в 2016 году признал воронежского бизнесмена Михаила Сурина виновным в хищении у Кержакова около 300 млн рублей: деньги он взял, чтобы вложить в строительство завода по производству топлива из газового конденсата в Панинском районе. На днях стало известно, что Кержакову удалось взыскать и ущерб с Сурина. Экс-форвард российской сборной требовал возместить 222 млн руб. ущерба, а часть взыскания обратить на принадлежавшие осужденному 50% долей в ООО «Модуль», операторе строительства завода.

«Узнав об этом, владелец второй половины «Модуля» Евгений Ванин обратился в арбитраж с иском о возврате ему доли Михаила Сурина. Господин Ванин настаивал, что продал ему 50% в ООО, но 25 млн руб. от партнера за эту сделку так и не увидел. Эта тяжба заставила приостановить разбирательство по иску футболиста. Летом уже нынешнего года арбитраж удовлетворил иск Евгения Ванина и вернул ему долю Михаила Сурина. В итоге Александр Кержаков смог добиться взыскания лишь 222 млн руб. с Михаила Сурина», — пишет издание.

«Все, что он смог сделать с этой победой, это распечатать решение суда и повесить его на стену в рамочке. Денег и имущества у Сурина нет, и появления их не предвидится», — цитирует издание представителя осужденного Сурина.

При этом, по заявлению Ванина, завод «прошел этап технического запуска», и в начале года планируется запустить мощности по хранению топлива.

«Однако проблемы «Модуля» на решении по иску Александра Кержакова не закончились. Другой бывший футболист российской сборной и московского «Спартака» Иван Саенко написал в следственное управление УМВД Центрального административного округа Москвы заявление о хищении у него 150 млн руб. в этом же проекте. Полицейские возбудили дело, в котором пока нет подозреваемых», — пишет издание.

Ванин пояснил журналистам, что на предприятии уже побывали силовики — были изъяты документы, а работа «крайне осложнена». Действия Саенко Ванин назвал «попыткой захвата» предприятия.

«Кержаков ранее говорил в эфире «Матч ТВ», что именно господин Саенко познакомил его с людьми, взявшими в долг под строительство завода не только у него, но и у «других футболистов». Иван Саенко отвечал, что «посмеялся» над словами форварда, и уточнил, что тот «запустил бумеранг», от которого «многие люди страдают». Но расшифровывать свои слова он не стал».

Почему власти защищают «долевку» и готовятся к ее отмене

Как повлияли на воронежский строительный рынок планы по ограничению долевого строительства жилья — в материале газеты «Берег».

Смятение — именно таким словом можно охарактеризовать настроение участников строительного рынка Воронежской области. В конце октября в стране начал работать Фонд защиты прав дольщиков, а уже через пару недель прозвучало предложение отменить сам институт долевого строительства. Такие идеи, исходящие из министерских коридоров, воронежские застройщики уже слышали лет пять назад, но тогда наш региональный стройкомплекс, на 90% работающий на «долевке», отделался легким испугом. Сейчас все гораздо серьезнее: на уровне президентского поручения с конкретным трехлетним сроком и четким распределением ответственности между ведомствами», — отмечает издание.

В Воронежской области обманутых дольщиков сегодня практически нет, а значит, считают представители строительного бизнеса, «страдать придется «за того парня» — за регионы, которые не смогли решить проблему собственными силами».

В Воронеже предлагаемые нововведения активно обсуждаются в профессиональном сообществе: представители ключевых организаций застройщиков уже дважды собирались в областной думе. Итог — воронежские застройщики насчитали около 20 юридических недоработок и «сомнительных пунктов» начавшейся отраслевой реформы. Есть уже и потери: ряд застройщиков ушли с рынка.

«Участники вспомнили: совсем недавно, в 2014 году, также под лозунгом защиты прав дольщиков была затеяна схема страхования договоров долевого участия. Она еще толком не сложилась, а ее уже признали неэффективной и сменили на новый Фонд. Почему неэффективной? Единственное внятное объяснение, которое приводили регуляторы рынка: «крупные страховщики неохотно страхуют строительные компании». Это так. С самого начала многоопытные страховщики саботировали систему «строительного ОСАГО», потому что увидели в ней слишком большие риски. Но стоит ли иного ожидать от банков, на которые скоро ляжет бремя финансирования проектов?»

Что касается нововведений, то фонд — лишь одно из них: также повышаются требования к уставному фонду предприятия, опыту работы, к резервированию средств перед началом строительства и т.п. По мнению представителей строительного рынка, все эти требования приведут к сокращению числа строительных компаний, а значит — к монополизации рынка.

«По сути, это уже третий по счету фонд, которым власти пытаются со всех сторон подстраховать строительный процесс, — говорит руководитель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин. — Два других фонда — компенсационные, они сформированы на спецсчетах саморегулируемых организаций строителей. Один предназначен для выплат членам СРО в случае аварий и стихийных бедствий. Второй — страхует риски нарушения договорных обязательств».

Но в итоге денег на компенсацию в случае необходимости все равно нет: в Воронежской области из четырех саморегулируемых организаций три не сохранили свои компфонды, вложив их в прогоревшие банки.

«В Воронеже не было страховых случаев, и у многих коллег сложилось впечатление, что они зря только перечисляли деньги и СРО, и страховщикам», — рассказал «Берегу» руководитель одной из крупнейших воронежских компаний-застройщиков.

Другим неприятным последствием, как для потребителя, так и для строителей, станет рост цен на жилье, по прогнозам, не менее чем на 20% — ведь застройщику придется вкладывать собственные средства. Другим вариантом могут стать банковские кредиты, но доступны они будут далеко не всем. Впрочем, есть среди представителей воронежской отрасли и оптимисты, уверенные, что на цене жилья нововведения не отразятся — все отрегулирует рынок.

Похищенному озеру придали статус

Воронежцы проголосовали за особый статус озера Круглое — вопрос был вынесен на общественные слушания 24 ноября. О том, как они прошли, пишет РИА «Воронеж».

Как напоминает издание, впервые о присвоении озеру Круглое статуса особо охраняемой природной территории заговорили осенью 2016 года — такой статус должен защитить водоем от разного рода посягательств.

«Прославилось» озеро в сентябре 2016 года, когда неизвестные пытались в прямом смысле его украсть — из водоема начали сливать воду. Тревогу забили местные жители, когда уровень воды в водоеме за ночь снизился на 1,3 метра. СКР даже возбудил уголовное дело, но расследование было приостановлено в 2017 году, подозреваемые не установлены.

«Местные жители предположили, что осушить озеро пыталась компания «Вит-Строй», чтобы построить на его месте жилые дома или проложить дорогу. Фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но застраивает микрорайон «Рождественский» в Рамонском районе, в 6 км от Подгорного. Компания владеет наделом земли, на котором расположено озеро. В собственность фирмы входит только земельный участок (всего 31 га), но не само озеро. Активисты решили, что застройщик пытался уменьшить площадь водоема перед экспертизой, которая должна была установить точные границы озера. Гендиректор «Вит-Строя» Игорь Воропаев опроверг обвинения и назвал их «не выдерживающими никакой критики», — напоминает издание.

В итоге водоему предложили присвоить особый статус — чтобы спасти водоем от осушения.

К проведению слушаний департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области заказал исследование состояния озера. Как рассказал на слушаниях кандидат географических наук, профессор Александр Бережной, озеро Круглое растянулось почти на 7 км. Максимальная глубина водоема около 5 м, а средняя глубина — около 2 м. В озере почти 600 тыс. куб. м воды. По словам Бережного, природный объект имеет большое значение для региона.

«Озеро соединено с рекой Дон. Когда-то здесь было русло реки, потом она отступила, и осталось озеро. Но грунтовые воды водоема по-прежнему связаны с Доном. Шестьсот тысяч кубометров воды озера — это резервуар, который постепенно подпитывает Дон и поддерживает высокий уровень воды в реке. Они не могут жить друг без друга. Погибнет озеро — будет погибать Дон», — цитирует издание ученого.

Впрочем, у идеи придания Круглому статуса особо охраняемой территории нашлись и противники.

«Мы считаем, что придание этой территории статуса особо охраняемой преждевременно. Озеро было, есть и будет. Все прекрасно знают, что сейчас материалы в суде, будут решать вопрос о площади водоема. В конце концов, землю под ним передадут в федеральную собственность. Но сейчас координаты озера Круглое и его природных границ не установлены. Кроме того, режим особо охраняемой природной территории вводят, если объект имеет особое значение (природное, лечебное, эстетическое). Он должен быть уникальным в своем роде. Озеро такими свойствами не обладает. Исходя из материалов комплексного обследования, какого-либо значения территория не представляет. Здесь нет редких животных и растений. Значит, нет и предусмотренных законом оснований для особого статуса озера, расположенного на участке ООО «Вит-Строй», — заявила представитель компании «Вит-Строй» Лариса Соболева.

Обеспокоены и воронежцы, имеющие участки поблизости от озера.

«У меня есть небольшой участок земли сельхозназначения недалеко от озера. И меня волнует, что будет с моим участком. Все здесь говорили: «Наши дети будут отдыхать на озере». Если это будет особо охраняемая территория, вам здесь ничего не разрешат делать. А из доклада экологов я ничего не понял: просто какой-то набор терминов», — цитирует издание участника слушаний.

«За» выступили и представители Росприроднадзора, и руководства Рамонского района, и местные жители.

«Я родился и вырос на этом озере. Я из него воду пил. Буквально! Большая часть озера находится у Подгорного, которое сейчас входит в Воронеж. Много ли у нас городов-миллионников, которые могут похвастаться таким классным озером? Давайте соберем деньги, почистим озеро, дадим ему особый статус, чтобы наши дети и внуки пользовались этими природными дарами».

В результате обсуждения за придание особого статуса проголосовали 216 человек, против — 83. Пятеро воздержались.

Теперь материалы слушаний отправят на государственную экологическую экспертизу в Минприроды России, после чего будет принято окончательное решение.

«Черная пятница» по-воронежски

«Черная пятница» — американская традиция больших скидок в последнюю пятницу ноября, дающих старт предрождественским распродажам, медленно, но верно приживается в России, в том числе и в Воронеже. Как именно — в материале газеты «Моё!».

Воронеж присоединился к этой акции в 2013 году. В этом году 90 воронежских магазинов заявили о намерении скинуть цены на 5 050 товаров. Размер скидок начинается от 20%. А кое-кто из ювелирных брендов заявил о скидке до 100%, напоминает газета.

«Широко разрекламированная «чёрная пятница» в Воронеже не стала временем беспрецедентных распродаж. Магазины делают скидки, но довольно несущественные и только на единицы товаров», — пишет издание, журналисты которого побывали в одном из воронежских торговых центров.

«Обещание скидки до 90% мы увидели лишь у ювелирных брендов. Правда, глобальное снижение цен распространялось лишь на 2—3 товара. Их разобрали очень быстро. Однако вывески со столь привлекательным предложением останутся тут висеть ещё в течение нескольких дней, зазывая в магазины новых покупателей. Впрочем, снижение цен на 30—50% на отдельные виды украшений покупатели всё же смогут там найти. Что касается магазина электроники и бытовой техники, то здесь обещали скидки до 50%. «До» — это важная поправка. Потому что цены были снижены несущественно и на считаные товары. К примеру, ноутбуки, стоившие 41 тысячу рублей, на время чёрной пятницы предлагают за 39 тысяч, а смартфон за 38 989 рублей снизился в цене до 33 990 рублей. На большинство же товаров распространялись другие спецпредложения магазина, не имеющие отношения к «глобальной распродаже». В магазине обуви, который в» чёрную пятницу» обещал скидки до 50%, мы нашли две пары сапог, действительно стоивших почти вполовину дешевле. На другую обувь были установлены либо сезонные скидки, либо их не было вообще», — пишет издание.