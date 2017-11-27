Екатеринбург, 27 ноября, 2017, 11:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге школьника-инвалида высадили из маршрутного автобуса, начата доследственная проверка произошедшего, сообщает 27 ноября пресс-служба Следственного отдела СК РФ по Свердловской области.

freegr Зимняя дорога

Сообщается, что 23 ноября кондуктор автобуса в Екатеринбурге потребовала от 15-летнего школьника-инвалида покинуть маршрутку, несмотря на то, что ребёнок оплатил проезд.

«В итоге подросток вышел на остановке по улице Пехотинцев, так и не доехав до дома», — информирует пресс-служба.

Отмечается, что следователи собираются опросить участников происшествия, а также изучить необходимую документацию, регламентирующую порядок перевозки граждан в общественном транспорте и обучения кондукторов.

«По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, в феврале 2017 года в Новосибирске кондуктор в мороз высадила из автобуса восьмилетнюю девочку.

Следственная проверка началась после сообщений местных СМИ о работнице автобусного парка, которая высадила ребёнка из-за отсутствия у него средств на оплату проезда.

Несмотря на морозный день, кондуктор не позволила девочке добраться до нужной остановки бесплатно.