Москва, 27 ноября, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Криптовалюты — абсолютно спекулятивный инструмент, цена которого может обвалиться в любой момент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Huffingtonpost.de Bitcoin

«Если такие инструменты, как фьючерсы или деривативы, пусть и очень опосредованно, но все-таки привязаны к реальным материальным ценностям, то биткоин и прочие криптовалюты — это абсолютная выдумка, пустота и ничто», — считает Емельянов.

Тем не менее такой инструмент удалось превратить в спекулятивный продукт. Но депутат уверен, что цена на криптовалюты не сможет постоянно расти.

«Пока это чисто спекулятивное нечто, абсолютно пустое, которое накручивают в цене те, кто стоит за этой валютой, — а никто не знает, кто реально за ней стоит. Накручивать можно очень долго, насколько хватит сил у тех, кто это делает, но потом это лопнет, как мыльный пузырь, это очевидно», — уверен Емельянов.

В частности, по его словам, основная проблема криптовалют именно в том, что они ничем не обеспечены. Однако депутат предполагает, что теоретически у биткоина и других цифровых валют есть возможность избавиться от спекулятивного характера.

«У криптовалют может быть будущее, если вдруг какая-то крупная компания, скажем, нефтяная, станет за криптовалюту продавать нефть. Тогда эти инструменты приобретут почву в реальности. Но пока это скорее фантастический вариант», — отмечает Емельянов.

Цена одного биткоина 27 ноября побила очередной рекорд, превысив отметку 9,5 тыс. долларов. Рынок криптовалют в целом резко увеличивается — еще в июне его капитализация достигала 100 млрд долларов, а сегодня она возросла до 300 млрд долларов.