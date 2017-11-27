Ярославль, 27 ноября, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Родители малышей обратились в прокуратуру Ярославля по поводу строительства высотки в непосредственной близости с детским садом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Детский сад

Напомним, ООО «СтройИнвест-Ярославль» начало строить высотку между домами — №15 и 25а по улице Урицкого в Дзержинском районе. Родители считают, что разрешение на строительство было выдано в нарушение ряда градостроительных норм. Во время строительства воспитанники детского сада будут подвергаться опасности из-за того, что стрела крана будет проходить над территорией прогулочной площадки.

После возведения дома нормы инсоляции и освещенности будут нарушены для детского сада и близлежащих домов.

При этом забор стройки захватил часть территории детского садика. Власти заставили убрать ограждение, но строители вновь подвинули его на территорию детского садика. Родители детей пожаловались в прокуратуру города.

«Прокуратурой города установлен факт самовольного занятия застройщиком части земельного участка территории детского сада № 126. По данному факту в отношении организации-застройщика и ее руководителя возбуждены дела об административных нарушениях», — сообщила в ответ на запрос родителей заместитель прокурора города Любовь Созинова.

Материалы дела переданы в Управление Росреестра по Ярославской области.