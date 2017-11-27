Старая Русса, Новгородская область, 27 ноября, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Масштабные работы по реконструкции в Старой Руссе в рамках формирования туристического кластера «Старорусский» должны быть завершены до конца 2017 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, в планах администрации района и представителей турбизнеса — создание города-курорта, способного принимать как средний, так и высокий класс гостей.

Пресс-центр правительства Новгородской области Реконструкция Соборной площади в Старой Руссе

Специалисты «Городского центра туризма» Старой Руссы рассчитывают, что до 2027 года город сможет привлекать 1 миллион транзитных туристов в год. При этом сейчас Старую Руссу ежегодно посещает лишь 90 тысяч экскурсантов, из которых 35 тысяч — туристы.

Отмечается, что город стали чаще посещать группы иностранных туристов из Европы, которым в основном интересны места, связанные с именем писателя Фёдора Достоевского.

Мечтая о турпотоке в 1 млн туристов, Старая Русса сравнивает себя с Суздалем Владимирской области, который принимает 1,2 млн туристов ежегодно.

«Пора перестать мечтать о Старой Руссе, а взять лопату и начать Старую Руссу строить», — заявил в ходе визита в райцентр 23 ноября губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он отметил, что в настоящее время стратегия по развитию Старорусского района не выполнена.

Сейчас в Старой Руссе идёт масштабная реконструкция главной площади — Соборной, а также ремонт Воскресенской улицы, которую превращают в пешеходную зону.

Планируется, что улица станет центральным променадом города с небольшими магазинами, точками общепита, гостиницами. Стоит задача полностью завершить работы в этом году, но по словам главы Старорусского района Василия Бордовского, пока освоено 58% средств.

У Соборной площади обустраиваются пешеходные дорожки, установлен фонтан с подсветкой. На площади находится один из символов города — водонапорная башня 1909 года постройки.

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Напомним, предыдущий губернатор Новгородской области Сергей Митин планировал вернуть Старой Руссе звание «русского Баден-Бадена», делая акцент, главным образом, на развитие курорта «Старая Русса», который действует в городе с 1828 года.

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Стоимость инвестиционного проекта по созданию туристского кластера «Старорусский» в 2016 году власти региона оценивали в 2,7 млрд рублей.